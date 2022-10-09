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Петраков находится в составе делегации сборной Украины на жеребьевке отбора на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Все-таки еще не покинул команду?

Петраков находится в составе делегации сборной Украины на жеребьевке отбора на Евро-2024

Фото: УАФ / Автор невідомий

Новина українською

Действующий главный тренер сборной Украины Александр Петраков сейчаснаходится в немецком Франкфурте-на-Майне в составе украинской делегации на жеребьевке квалификации на Евро-2024.

Фотографию с наставником опубликовал официальный аккаунт в Инстаграм Украинской ассоциации футбола. На нем Петраков делает фото с трофеем Чемпионата Европы.

Напомним, что контракт Александра Васильевича со сборной Украины действителен до конца текущего года. Пока он официально не объявлял ни о том, что идет из команды, ни о том, что продолжает соглашение. На этот вопрос Петраков также отказался отвечать и на пресс-конференции после матча против Шотландии (0:0) в Кракове.

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В статье: Украина Александр Петраков
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