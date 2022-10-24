  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Йовичевич: Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер Шахтера поддержал генерального директора

Йовичевич: Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал слова генерального директора клуба Сергея Палкина по поводу участия сборной Ирана в ЧМ-2022.

Напомним, что ранее Палкин призвал запретить Ирану выступить на ЧМ-2022, а вакантное место передать сборной Украины.

"Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев и ФИФА отреагирует на участие сборной в ЧМ-2022", — сказал Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
24.10.2022 в 21:36
Хотелось бы, но зная ФИФА, они даже россию еле дисквалифицировали в марте, а тут и подавно ничего не сделают.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде