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Йовичевич: Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022
Тренер Шахтера поддержал генерального директора
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал слова генерального директора клуба Сергея Палкина по поводу участия сборной Ирана в ЧМ-2022.
Напомним, что ранее Палкин
"Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев и ФИФА отреагирует на участие сборной в ЧМ-2022", — сказал Йовичевич.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
24.10.2022 в 21:36
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