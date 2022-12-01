Экс-игрока сборной Украины подозревают в неуплате налогов на 18 млн гривен

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении "представителю сборной Украины по футболу " в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов.

По данным СМИ, речь идет об одном из экс-футболистов сборной. Его имя БЭБ не раскрывает.

"Представителю сборной" сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В БЭБ заявили, что в период 2016-2018 годы подозреваемый получил более 100 млн грн.

"Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо - предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще на более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн, добавляют в БЭБ.