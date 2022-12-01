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Экс-игрока сборной Украины подозревают в неуплате налогов на 18 млн гривен
Имя уклониста БЭБ не сообщает
фото из свободных источников
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении "представителю
По данным СМИ, речь идет об одном из экс-футболистов сборной. Его имя БЭБ не раскрывает.
"Представителю сборной" сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В БЭБ заявили, что в период 2016-2018 годы подозреваемый получил более 100 млн грн.
"Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.
В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо - предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще на более 1 млн грн", - говорится в сообщении.
Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн, добавляют в БЭБ.
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