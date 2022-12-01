 Экс-игрока сборной Украины подозревают в неуплате налогов на 18 млн гривен ᐉ UA-Футбол
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Экс-игрока сборной Украины подозревают в неуплате налогов на 18 млн гривен

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Имя уклониста БЭБ не сообщает

Экс-игрока сборной Украины подозревают в неуплате налогов на 18 млн гривен

фото из свободных источников

Новина українською

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении "представителю сборной Украины по футболу" в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов.

По данным СМИ, речь идет об одном из экс-футболистов сборной. Его имя БЭБ не раскрывает.

"Представителю сборной" сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В БЭБ заявили, что в период 2016-2018 годы подозреваемый получил более 100 млн грн.

"Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо - предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще на более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн, добавляют в БЭБ.

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В статье: Украина
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Комментарии (7)
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Игорь-Днепр (Днепр)
01.12.2022 в 19:21
Кормилец?
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0
0
Footballers (Умань)
01.12.2022 в 19:14
Я відкрию страшну таємницю -вони всі не сплачують податки і живуть за мінімальну зарплату.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2022 в 19:02
Це любитель фотографуватися на сепаратистських блок постах Андрій П.
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0
0
aleks68
01.12.2022 в 19:08
на пятова намекаешь пи....с дырявый?лучше пусть будет кто-нибудь из помойки динамо.вылить помои на шахтёр у тебя использованного презерватива в крови?без этого жить не можешь тварь гнилая?лижи суркису падаль и захлебнись своими помоями.бокасса-ЧМО .....
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0
0
avatar
HavanaClub (Днепр)
01.12.2022 в 18:57
Все...
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2022 в 19:03
Не все...
Ответить
0
0
aleks68
01.12.2022 в 19:09
прикрой своё вонючее е....о
0
0

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