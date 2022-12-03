Маркевич: Команда Петракова не была бы чужой на Чемпионате мира в Катаре

Бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич высказал мнение, что сборная Украины могла бы успешно выступить на ЧМ-2022 в Катаре:

"Была ли откровенно разочаровавшая сборная? Да, футболисты Уэльса, и очень досадно, что именно на них споткнулись в поединке плей-офф украинцы.

Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, по-моему именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины", - сказал Маркевич.