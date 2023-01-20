Назовет имя нового тренера сборной? Павелко 24 января собирает пресс-конференцию

УАФ объявила о том, что президент Ассоциации Андрей Павелко проведет пресс-конференцию для журналистов спортивных СМИ.

Состоится мероприятия 24 января, начало в 15.00.

Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Напомним, что в январе сборная Украины осталась без главного тренера – с Александром Петраковым не был продлен контракт.

Можно предположить, что именно на этой пресс-конференции будет объявлено имя нового наставника национальной команды.