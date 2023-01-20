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Назовет имя нового тренера сборной? Павелко 24 января собирает пресс-конференцию
Президент УАФ собирает пресс-конференцию
Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий
УАФ объявила о том, что президент Ассоциации Андрей Павелко проведет пресс-конференцию для журналистов спортивных СМИ.
Состоится мероприятия 24 января, начало в 15.00.
Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Напомним, что в январе
Можно предположить, что именно на этой пресс-конференции будет объявлено имя нового наставника национальной команды.
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