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Назовет имя нового тренера сборной? Павелко 24 января собирает пресс-конференцию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ собирает пресс-конференцию

Назовет имя нового тренера сборной? Павелко 24 января собирает пресс-конференцию

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

УАФ объявила о том, что президент Ассоциации Андрей Павелко проведет пресс-конференцию для журналистов спортивных СМИ.

Состоится мероприятия 24 января, начало в 15.00.

Прямая трансляция встречи будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Напомним, что в январе сборная Украины осталась без главного тренера – с Александром Петраковым не был продлен контракт.

Можно предположить, что именно на этой пресс-конференции будет объявлено имя нового наставника национальной команды.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
20.01.2023 в 22:09
Ротань он и 3 команду потянет--больше у нас нет физруков
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