УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко

УАФ отказалась от идеи провести товарищеский матч сборной Украины с Марокко.

Изначально контрольный поединок с африканской сборной собирались провести вместо товарищеского матча с "Брентфордом", однако впоследствии от этой идеи отказались.

Напомним, что первым официальным поединком для сборной Украины станет матч с Англией. Встреча пройдет на Уэмбли 26 марта. Товарищеская встреча с "Брентфордом" должна пройти 23 марта.

Напомним, что на данный момент сборная Украина остается без главного тренера. Также СМИ пишут, что исполняющим обязанности на мартовские матчи может быт назначен Руслан Ротань.