  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Пока что главным претендентом на спарринг-партнера на 23 марта остается английский Брентфорд

УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко

фото - Getty Images

Новина українською

УАФ отказалась от идеи провести товарищеский матч сборной Украины с Марокко.

Изначально контрольный поединок с африканской сборной собирались провести вместо товарищеского матча с "Брентфордом", однако впоследствии от этой идеи отказались.

Напомним, что первым официальным поединком для сборной Украины станет матч с Англией. Встреча пройдет на Уэмбли 26 марта. Товарищеская встреча с "Брентфордом" должна пройти 23 марта.

Напомним, что на данный момент сборная Украина остается без главного тренера. Также СМИ пишут, что исполняющим обязанности на мартовские матчи может быт назначен Руслан Ротань.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань
yellow-arrow
Вацко: Я так понимаю, что у сборной Украины есть и.о. главного тренера на мартовские матчи
yellow-arrow
Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Марокко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mexxxxx (Просяная)
13.02.2023 в 22:25
Так і правильно, дві захисні збірні, які грають в основному на руйнування і проводити спаринг між собою.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде