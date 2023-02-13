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УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко
Пока что главным претендентом на спарринг-партнера на 23 марта остается английский Брентфорд
фото - Getty Images
УАФ отказалась от идеи провести товарищеский матч
Изначально контрольный поединок с африканской сборной собирались провести вместо товарищеского матча с "Брентфордом", однако впоследствии от этой идеи отказались.
Напомним, что первым официальным поединком для сборной Украины станет матч с Англией. Встреча пройдет на Уэмбли 26 марта. Товарищеская встреча с "Брентфордом" должна пройти 23 марта.
Напомним, что на данный момент сборная Украина остается без главного тренера. Также СМИ пишут, что исполняющим обязанности на мартовские матчи может быт назначен Руслан Ротань.
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