Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худжамов об английской визе: Реброву предложили, он согласился и после этого последовал весь процесс
Хотя точной определенности в этом вопросе еще нет
instagram.com/rustam_khudzhamov
Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Зари" Рустам Худжамов рассказал о том, что находится в процессе получения английской визы. Этот процесс связан с возможной работой Худжамова в тренерском штабе сборной Украины.
"Я знаю, что ему (Реброву) предложили, он согласился и вот после этого последовал весь процесс.
Позвонили мне из сборной, просто спросили, есть ли у меня виза. Никто никаких надежд не давал. Я в принципе сам особо тоже не… Если есть такие надежды, то если они не оправдаются – могут поколебать твой внутренний мир. Вот когда ты уже по факту приехал, тренируешь на поле с эмблемой сборной на груди, то можешь сказать, что ты уже здесь. А так… Паспорт на визу я отдал. С Сергеем Станиславовичем еще не разговаривал. Поэтому готовлюсь, а там будет, как будет.
Буду очень рад и буду делать все для того, чтобы голкиперы выглядели лучше в воротах", - сказал Худжамов.
Отметим, что у сборной Украины на март запланирован матч против собранной Англии на "Уэмбли" в рамках квалификации к Евро-2024.
Популярное сейчас
- CNN: Пекин не планирует предоставлять оружие Москве
- Ведущий китайский дипломат провел переговоры с Лавровым в Москве
- Разгромная победа Карпат, Буковина обыгрывает ЛНЗ. Таблица спаррингов Первой лиги
- Бывший пресс-секретарь сборной Украины: Блохин мог послать матом кого угодно
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО