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Худжамов об английской визе: Реброву предложили, он согласился и после этого последовал весь процесс

Национальная сборная Украины
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Хотя точной определенности в этом вопросе еще нет

Худжамов об английской визе: Реброву предложили, он согласился и после этого последовал весь процесс

instagram.com/rustam_khudzhamov

UA-Футбол
Новина українською

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Зари" Рустам Худжамов рассказал о том, что находится в процессе получения английской визы. Этот процесс связан с возможной работой Худжамова в тренерском штабе сборной Украины.

"Я знаю, что ему (Реброву) предложили, он согласился и вот после этого последовал весь процесс.

Позвонили мне из сборной, просто спросили, есть ли у меня виза. Никто никаких надежд не давал. Я в принципе сам особо тоже не… Если есть такие надежды, то если они не оправдаются – могут поколебать твой внутренний мир. Вот когда ты уже по факту приехал, тренируешь на поле с эмблемой сборной на груди, то можешь сказать, что ты уже здесь. А так… Паспорт на визу я отдал. С Сергеем Станиславовичем еще не разговаривал. Поэтому готовлюсь, а там будет, как будет.

Буду очень рад и буду делать все для того, чтобы голкиперы выглядели лучше в воротах", - сказал Худжамов.

Отметим, что у сборной Украины на март запланирован матч против собранной Англии на "Уэмбли" в рамках квалификации к Евро-2024.

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В статье: Украина Рустам Худжамов
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ВЗбірна

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