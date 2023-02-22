Худжамов об английской визе: Реброву предложили, он согласился и после этого последовал весь процесс

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера", "Металлиста" и "Зари" Рустам Худжамов рассказал о том, что находится в процессе получения английской визы. Этот процесс связан с возможной работой Худжамова в тренерском штабе сборной Украины.

"Я знаю, что ему (Реброву) предложили, он согласился и вот после этого последовал весь процесс.

Позвонили мне из сборной, просто спросили, есть ли у меня виза. Никто никаких надежд не давал. Я в принципе сам особо тоже не… Если есть такие надежды, то если они не оправдаются – могут поколебать твой внутренний мир. Вот когда ты уже по факту приехал, тренируешь на поле с эмблемой сборной на груди, то можешь сказать, что ты уже здесь. А так… Паспорт на визу я отдал. С Сергеем Станиславовичем еще не разговаривал. Поэтому готовлюсь, а там будет, как будет.

Буду очень рад и буду делать все для того, чтобы голкиперы выглядели лучше в воротах", - сказал Худжамов.