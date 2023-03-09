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Ротань - о скандалах с УАФ: Я не должен принимать чью-либо сторону
Тренер говорит, что просто должен выполнять свою работу
Фото: УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины и новоназначенный и.о. главного тренера
– Я уверен, что вы следите за всем, что происходит вокруг ассоциации. Поэтому вопрос довольно простой: работать на Павелко – это нормально или «зашквар»?
– Я считаю, что каждый должен делать свою работу на 100%. Я не хочу зацикливаться. Стараюсь не читать то, что сейчас проходит, какие-то статьи, касающиеся руководства.
У меня есть работа и есть направление. Я должен его просто выполнять. Я не должен принимать чью-либо сторону: за кого-то болею, а за кого-то не болею. Я должен выполнять свой контракт.
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