Ротань - о скандалах с УАФ: Я не должен принимать чью-либо сторону

Главный тренер молодежной сборной Украины и новоназначенный и.о. главного тренера национальной команды Руслан Ротань высказался о сотрудничестве с президентом УАФ Андреем Павелко.

– Я уверен, что вы следите за всем, что происходит вокруг ассоциации. Поэтому вопрос довольно простой: работать на Павелко – это нормально или «зашквар»?

– Я считаю, что каждый должен делать свою работу на 100%. Я не хочу зацикливаться. Стараюсь не читать то, что сейчас проходит, какие-то статьи, касающиеся руководства.

У меня есть работа и есть направление. Я должен его просто выполнять. Я не должен принимать чью-либо сторону: за кого-то болею, а за кого-то не болею. Я должен выполнять свой контракт.