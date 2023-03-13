Бурбас: Сборная Украины 13 июня сыграет товарищеский матч с Германией

Сборная Украины в июне 2023 года проведет товарищеский матч на выезде против Германии.

Не так давно об этом писали немецкие СМИ, теперь же информацию подтверждает украинский журналист Игорь Бурбас. По его информации, поединок состоится 13 июня.

После этого, 16 и 19 июня, Украину ждут два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты.

Матч с Мальтой, который будет для нашей сборной домашним, вероятно, пройдет не в Польше. Как сообщает источник, сейчас ведутся переговоры с другими странами.

Напомним, что к мартовским матчам команду готовит Руслань Ротань. В июне, вероятно, сборную должен принять Сергей Ребров.