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Бурбас: Сборная Украины 13 июня сыграет товарищеский матч с Германией
А домашний матч с Мальтой пройдет не в Польше
Не так давно об этом писали немецкие СМИ, теперь же информацию подтверждает украинский журналист Игорь Бурбас. По его информации, поединок состоится 13 июня.
После этого, 16 и 19 июня, Украину ждут два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты.
Матч с Мальтой, который будет для нашей сборной домашним, вероятно, пройдет не в Польше. Как сообщает источник, сейчас ведутся переговоры с другими странами.
Напомним, что к мартовским матчам команду готовит Руслань Ротань. В июне, вероятно, сборную должен принять Сергей Ребров.
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