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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Вижу, научились семерочку глотать". Коноплянка жестко потроллил игроков Шахтера

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Евгений всегда славился своим чувством юмора

"Вижу, научились семерочку глотать". Коноплянка жестко потроллил игроков Шахтера

Новина українською

Вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка по возвращению в сборную Украины уже шутит в своем фирменном стиле. Первым делом 33-летний игрок решил потроллить бывших партнеров по донецкому "Шахтеру".

Коноплянка, приветствуя Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко, сказал следующее:

"Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать", - сказал 33-летний Коноплянка.

Напомним, что "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, проиграв в гостях нидерландскому "Фейеноорду" со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала турнира.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Шахтер (Донецк) Краковия (Краков) Артем Бондаренко Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Комментарии (4)
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Andrumas (Düsseldorf)
21.03.2023 в 15:44
В принципе не смешно, что это тело из середняка чемпионата Польши (и даже там далеко не феерит) делает в сборной?! Футболист из седьмой команды чемпионата Португалии вызов не получил. Польский чемпионат же в разы сильнее португальского, не так ли? Посмотрим как будет смешно в воскресенье вечером
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alex 66 (Кременчук)
21.03.2023 в 15:39
Головне щоб від Англії сімку не ковтнули, все інше то дрібниці.
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
21.03.2023 в 15:15
Та яка важлива зустріч для них . Так собі, дружня туса зі жартами
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Cassid (Kiev)
21.03.2023 в 14:35
Я правильно понял, что эта мразь осознанно понизила уверенность в себе у футболистов сборной перед важнейшей игрой?Это про такую атмосферу в раздевалке говорил Ротань?
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