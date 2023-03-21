"Вижу, научились семерочку глотать". Коноплянка жестко потроллил игроков Шахтера

В принципе не смешно, что это тело из середняка чемпионата Польши (и даже там далеко не феерит) делает в сборной?! Футболист из седьмой команды чемпионата Португалии вызов не получил. Польский чемпионат же в разы сильнее португальского, не так ли? Посмотрим как будет смешно в воскресенье вечером