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"Вижу, научились семерочку глотать". Коноплянка жестко потроллил игроков Шахтера
Евгений всегда славился своим чувством юмора
Вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка по возвращению в сборную Украины уже шутит в своем фирменном стиле. Первым делом 33-летний игрок решил потроллить бывших партнеров по донецкому "Шахтеру".
Коноплянка, приветствуя Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко, сказал следующее:
"Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать", - сказал 33-летний Коноплянка.
Напомним, что "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, проиграв в гостях нидерландскому "Фейеноорду" со счетом 1:7 в ответном матче 1/8 финала турнира.
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