Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина против Брентфорда: Зинченко и Трубину дали отдохнуть, Сидорчук простудился, а Ярмоленко все еще не готов
Интересный и тайный спарринг
uaf.ua
УАФ дала текстовый обзор
Сборная Украины сыграла двумя составами в двух таймах, однако несколько игроков не учувствовали в матче.
Так, Александру Зинченко и Анатолию Трубину дали отдохнуть.
Сергей Сидорчук простудился, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы.
26 марта сборная Украины проведет в Лондоне матч отбора Евро-2024 с Англией.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда
- Одним словом. УЕФА отметил гол Ракицкого в ворота Фейеноорда
- В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 22:56 Украинские Судаков: Ротань хочет донести свои идеи, поэтому тренировки больше направлены на тактику
- 16:11 Украинские Благодарность британцам, прогресс Зинченко, Мудрик центрфорвард. Первая пресс-конференция Ротаня
- 15:23 Украинские Ротань подтвердил проведение спарринга сборной Украины с Брентфордом
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн