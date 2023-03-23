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Национальная сборная Украины

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Украина против Брентфорда: Зинченко и Трубину дали отдохнуть, Сидорчук простудился, а Ярмоленко все еще не готов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Интересный и тайный спарринг

Украина против Брентфорда: Зинченко и Трубину дали отдохнуть, Сидорчук простудился, а Ярмоленко все еще не готов

uaf.ua

Новина українською

УАФ дала текстовый обзор спарринга сборной Украины с "Брентфордом Б" (2:0).

Сборная Украины сыграла двумя составами в двух таймах, однако несколько игроков не учувствовали в матче.

Так, Александру Зинченко и Анатолию Трубину дали отдохнуть.

Сергей Сидорчук простудился, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы.

26 марта сборная Украины проведет в Лондоне матч отбора Евро-2024 с Англией.

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В статье: Украина Брентфорд
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Источник:
УАФ

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