Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пресс-атташе сборной Украины: Никто из игроков не отказывался играть в экипировке Joma
УАФ нормально сотрудничает с Joma
uaf.ua
Пресс-атташе
"Отдельные телеграм-каналы, а за ними и отдельные неразборчивые СМИ, распространили информацию о том, что отдельные игроки национальной команды отказались надевать форму Joma на сборах команды.
И в то же время на сайте и соцсетях УАФ, а также в СМИ, распространяющих наш контент с НТС сборной, на всех фото и видео прекрасно видно, что все игроки национальной команды без исключения на тренировках и на матче с "Брентфордом" одеты в форму Joma – технического партнера сборной, который четко заявил, что прекратил любую коммерческую и спонсорскую деятельность на территории России и Беларуси.
Тогда на кого рассчитан такой вброс от анонимных телеграм-каналов? Это же настолько нужно не уважать своих читателей, чтобы кормить их таким откровенным бредом?
Следовательно, призываю СМИ распространять только официальную и проверенную информацию и не популяризировать грязные анонимные "помойки", – написал Гливинский в своем Фейсбуке.
Популярное сейчас
- Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера
- Руководство Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины – известна дата встречи
- Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО