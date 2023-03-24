Пресс-атташе сборной Украины: Никто из игроков не отказывался играть в экипировке Joma

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что УАФ продолжает сотрудничать с техничным спонсором Joma, и что никто из игроков команды не отказывался носить экипировку компании.

"Отдельные телеграм-каналы, а за ними и отдельные неразборчивые СМИ, распространили информацию о том, что отдельные игроки национальной команды отказались надевать форму Joma на сборах команды.

И в то же время на сайте и соцсетях УАФ, а также в СМИ, распространяющих наш контент с НТС сборной, на всех фото и видео прекрасно видно, что все игроки национальной команды без исключения на тренировках и на матче с "Брентфордом" одеты в форму Joma – технического партнера сборной, который четко заявил, что прекратил любую коммерческую и спонсорскую деятельность на территории России и Беларуси.

Тогда на кого рассчитан такой вброс от анонимных телеграм-каналов? Это же настолько нужно не уважать своих читателей, чтобы кормить их таким откровенным бредом?

Следовательно, призываю СМИ распространять только официальную и проверенную информацию и не популяризировать грязные анонимные "помойки", – написал Гливинский в своем Фейсбуке.