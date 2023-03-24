Национальная сборная Украины
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Пресс-атташе сборной Украины: Матч с Брентфордом был тренировочный и не мог быть в трансляции
Ясно-понятно...
Пресс-атташе
"Матч тренировочный и не мог быть в трансляции. Это этап подготовки, как и тренировка, с которой нет трансляции. И это не в первый раз в истории сборной.
Если это матч официальный, даже товарищеский, его транслируют. А это был тренировочный матч", – написал Гливинский в Фейсбуке.
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