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Национальная сборная Украины

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Кравченко: Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята выполнят все, что мы запланировали

Национальная сборная Украины
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Коуч знает, что команда сделает все для победы

Кравченко: Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята выполнят все, что мы запланировали

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Ассистент тренера сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, чего хочет команда достичь в матче квалификации Евро-2024 против Англии:

"Будем пытаться играть в свой футбол 100 процентов, но как у нас это получится… Наше отношение такое, что нужно играть в футбол, интересный футбол, смелый футбол. Украина уже показала, что мы смелая нация. Надо ничего не бояться и играть в свой футбол на "Уэмбли" с Англией. Звучит очень странно, но надо стараться. Мы надеемся, что у нас получится.

Первые минуты будут тяжелыми для нас, все это знают. Это "Уэмбли", 80 тысяч или сколько там зрителей. Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята проделают все, что мы запланировали. Считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки, способные на равных играть с Англией. Игра покажет", – сказал Кравченко.

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В статье: Руслан Ротань Сергей Кравченко Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии
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