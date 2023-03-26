Кравченко: Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята выполнят все, что мы запланировали

Ассистент тренера сборной Украины Сергей Кравченко рассказал, чего хочет команда достичь в матче квалификации Евро-2024 против Англии:

"Будем пытаться играть в свой футбол 100 процентов, но как у нас это получится… Наше отношение такое, что нужно играть в футбол, интересный футбол, смелый футбол. Украина уже показала, что мы смелая нация. Надо ничего не бояться и играть в свой футбол на "Уэмбли" с Англией. Звучит очень странно, но надо стараться. Мы надеемся, что у нас получится.

Первые минуты будут тяжелыми для нас, все это знают. Это "Уэмбли", 80 тысяч или сколько там зрителей. Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята проделают все, что мы запланировали. Считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки, способные на равных играть с Англией. Игра покажет", – сказал Кравченко.