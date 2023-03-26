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Один из лидеров Манчестер Сити пропустит матчи с Украиной и Ливерпулем
Филу Фодену была проведена операция
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник “Манчестер Сити” Фил Фоден выбил из расположения сборной Англии за несколько часов до матча с Украиной.
22-летнему футболисту была проведена операция по удалению аппендицита. Из-за нее Фоден не только не сыграет с Украиной, но и пропустит матч с “Ливерпулем” в АПЛ в ближайшую субботу, информирует официальный сайт “Сити”.
Фил ФОден провел 12 минут на поле в матче со сборной Италии.
Ранее Англия из-за травмы потеряла флангового защитника Риса Джейса, Люк Шоу пропустит игру с Украиной из-за дисквалификации. По разным причинам не сыграют с “сине-желтыми” и такие футболисты как Маркус Рашфорд, Мейсон Маунт и Рахим Стерлинг.
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