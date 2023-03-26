Один из лидеров Манчестер Сити пропустит матчи с Украиной и Ливерпулем

Атакующий полузащитник “Манчестер Сити” Фил Фоден выбил из расположения сборной Англии за несколько часов до матча с Украиной.

22-летнему футболисту была проведена операция по удалению аппендицита. Из-за нее Фоден не только не сыграет с Украиной, но и пропустит матч с “Ливерпулем” в АПЛ в ближайшую субботу, информирует официальный сайт “Сити”.

Фил ФОден провел 12 минут на поле в матче со сборной Италии.

Ранее Англия из-за травмы потеряла флангового защитника Риса Джейса, Люк Шоу пропустит игру с Украиной из-за дисквалификации. По разным причинам не сыграют с “сине-желтыми” и такие футболисты как Маркус Рашфорд, Мейсон Маунт и Рахим Стерлинг.