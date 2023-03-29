Сваток: Против Кейна было очень тяжело, это топ-нападающий

Центральный защитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Сваток прокомментировал свой дебют в национальной команде в матче против Англии (0:2) в квалификации Евро-2024.

– Противостояние с таким выдающимся нападающим, как Гарри Кейн, наверное, запомнилось. Можно сказать, что это у тебя самый большой челлендж в карьере?

– Да, конечно. Эти ощущения на всю жизнь запомню, потому что это первая игра за сборную на таком стадионе, когда так много зрителей, соперник – Англия. Это одна из самых сильных сборных сейчас. Это невероятно.

Очень тяжело, потому что это топ-нападающий. Он уже легенда сборной Англии, побил рекорд по голам. Очень сильный форвард, хорошие физические данные, играет головой, две рабочих ноги.

– Показалось, что ты преодолел волнение, несмотря на то, что это дебютная игра. Как удалось себя успокоить? Или ты вообще по натуре человек, который не волнуется?

– Да нет, я волнуюсь всегда. На этот раз тоже волновался. Где-то началась игра и пошел азарт, волнение отошло.

– Какова была установка тренера на игру?

– Задача была не бояться играть в футбол, пытаться навязывать свою игру.

– Ты впервые играл с Матвиенко в центре. Как взаимопонимание?

– С Матвиенко очень удобно играть, он хорошо играет с мячом, тактически подсказывает. Было комфортно.