Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сваток: Против Кейна было очень тяжело, это топ-нападающий
Дебютант сборной Украины вышел сразу в старте на Англию
Фото: ВЗБІРНА
Центральный защитник "Днепра-1" и
– Противостояние с таким выдающимся нападающим, как Гарри Кейн, наверное, запомнилось. Можно сказать, что это у тебя самый большой челлендж в карьере?
– Да, конечно. Эти ощущения на всю жизнь запомню, потому что это первая игра за сборную на таком стадионе, когда так много зрителей, соперник – Англия. Это одна из самых сильных сборных сейчас. Это невероятно.
Очень тяжело, потому что это топ-нападающий. Он уже легенда сборной Англии, побил рекорд по голам. Очень сильный форвард, хорошие физические данные, играет головой, две рабочих ноги.
– Показалось, что ты преодолел волнение, несмотря на то, что это дебютная игра. Как удалось себя успокоить? Или ты вообще по натуре человек, который не волнуется?
– Да нет, я волнуюсь всегда. На этот раз тоже волновался. Где-то началась игра и пошел азарт, волнение отошло.
– Какова была установка тренера на игру?
– Задача была не бояться играть в футбол, пытаться навязывать свою игру.
– Ты впервые играл с Матвиенко в центре. Как взаимопонимание?
– С Матвиенко очень удобно играть, он хорошо играет с мячом, тактически подсказывает. Было комфортно.
Популярное сейчас
- Угадайте украинский клуб по иностранным футболистам, которые в нем играли - Квиз
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- Умерла легенда мировой художественной гимнастики Альбина Николаевна Дерюгина
- Англия - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО