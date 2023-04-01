"УАФ должна снять сборную Украины с отбора на ЧЕ-2024": спортивный юрист объяснил решение Кабмина

Кабинет Министров Украины принял протокольное решение о том, что украинские спортсмены не могут участвовать в одном соревновании с российскими или белорусскими. Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, что пострадать может и сборная Украины.

“ – Участие наших команд в Чемпионат Европы по футболу 2024 года подходит под эти критерии? Сборная Белоруссии в нем участвует.

– Подходит. Тем более что матчи отбора на Евро-2024 включены в Единый календарный план Минмолодьспорта.

– Получается, что, если Кабинет Министров примет нормативный акт в предлагаемой редакции, он будет фактически запрещать сборной Украины продолжать играть в отборе на Евро-2024, так как там есть белорусы. Иначе УАФ может оказаться под угрозой лишения статуса национальной?

– Конечно. По букве закона, Беларусь участвует в этих соревнованиях, значит УАФ должна будет снять сборную с отбора, чтобы не потерять свой статус. Но сейчас мы в разных группах, и неизвестно, возможно ли очное противостояние. Вероятность этого очень мала. Также известно, что 4 апреля исполком УЕФА планирует рассмотреть вопрос относительно исключения сборной Беларуси из отбора Евро-2024, которая и так на данный момент занимает последнее место в группе. Поэтому, думаю, последствий никаких не будет.

– А как насчет еврокубков?

– Очень интересный вопрос. Это же клубный турнир, УАФ не может влиять на решение клубов относительно участия в нем, но может потерять национальный статус...

– Насколько вероятно на законодательном уровне лишить УАФ статуса национальной федерации?

– Лишение спортивной федерации статуса «национальной» осуществляется Минмолодьспортом в соответствии с Положением КМУ о предоставлении и лишении статуса национальной спортивной федерации от 18.01.2012 г. № 22.

На данный момент предусмотрен исключительный перечень случаев лишения спортивной федерации статуса национальной. Таких случаев три: нарушение условий договора о сотрудничестве между федерацией и Минмолодьспортом; выявление недостоверной информации в документах после предоставления статуса национальной; отмена решения о признании вида спорта.

Как видим, в настоящее время отсутствуют законодательные основания для лишения спортивной федерации статуса национальной из-за участия в соревнованиях с белорусами и россиянами. Для этого Кабинету Министров необходимо внести изменения в свое Положение”, - сказал Скоропашкин.