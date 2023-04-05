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Леоненко: Какой Билич? У нас есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Интересные кандидатуры

Леоненко: Какой Билич? У нас есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник

скриншот youtube

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение относительно главного тренера для сборной Украины.

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что команду может принять известный хорватский специалист Славен Билич.

"Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.

Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.

Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет "Ворсклу", главное – чтобы предложили", – сказал Леоненко.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Славен Билич
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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2023 в 18:04
Це все завідомо програшні варіанти! Потрібний тренер з європейською ментальністю та відношенням до справи!!!При Шевченку були зрушення в бік гри в футбол на рівні, а не притискання до воріт, тому тільки такий варіант тренера нам підійде. Навіть чинний тренер Зорі - непоганий варіант.. Скрипник можливо, але він вже загруз в українських реаліях..
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
05.04.2023 в 17:43
лучше всего КВАРЦЯНОГО и ЛУЖНОГО --они построят команду --им таких тренеров и надо а то гуляют по полю как по Дерибасовской
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+1
-1
Черноморчик (Одесса )
05.04.2023 в 17:40
З Максимовим згоден , а на рахунок Михайлеченко , він би ще Сабо вспомнил .
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
05.04.2023 в 17:27
Можливо в 1у чергу потрібно дивитись на профпридатність, а потім вже наш, ненаш.
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+1
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.04.2023 в 17:18
Леоненко: Який Билич? У вас є Леоненко!!
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+4
0

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