Леоненко: Какой Билич? У нас есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение относительно главного тренера для сборной Украины .

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что команду может принять известный хорватский специалист Славен Билич.

"Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.

Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.

Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет "Ворсклу", главное – чтобы предложили", – сказал Леоненко.