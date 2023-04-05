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Леоненко: Какой Билич? У нас есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник
Интересные кандидатуры
скриншот youtube
Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение относительно главного тренера для
Напомним, что ранее в СМИ была информация, что команду может принять известный хорватский специалист Славен Билич.
"Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.
Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.
Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет "Ворсклу", главное – чтобы предложили", – сказал Леоненко.
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