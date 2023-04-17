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"Вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024 пока что не рассматривается", - замминистра
Матвей Бедный заявил, что сборная Украины может играть в отборе Евро-2024
uaf.ua
Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что вопрос запрета для
"Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир.
По состоянию на сегодня мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире", — сказал Бедный в эфире национального телемарафона.
Напомним, что ранее Минмолодьспорта выдало указ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены россияне и белорусы.
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