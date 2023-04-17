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Национальная сборная Украины

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"Вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024 пока что не рассматривается", - замминистра

Национальная сборная Украины
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Матвей Бедный заявил, что сборная Украины может играть в отборе Евро-2024

"Вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024 пока что не рассматривается", - замминистра

uaf.ua

Новина українською

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что вопрос запрета для сборной Украины играть в отборе Евро-2024 на данный момент не рассматривается.

"Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир.

По состоянию на сегодня мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире", — сказал Бедный в эфире национального телемарафона.

Напомним, что ранее Минмолодьспорта выдало указ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены россияне и белорусы.

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В статье: Украина война с россией
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Источник:
Телеканал Рада

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