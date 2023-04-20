Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
Недалеко от дома
uaf.ua
Первый "домашний" матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта состоится в словацкой Трнаве. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Поединок, запланированный на 19 июня, украинская сборная проведет на стадионе Антона Малатинского. Трибуны арены способны вместить не более 19 тыс. зрителей.
Отметим, что Мальта в первых двух матчах отбора проиграла Италии и Северной Македонии, Украина же уступила Англии. Пока неизвестно, кто будет возглавлять сине-желтых. Формально исполняющим обязанности остается Руслан Ротань, но у него на июнь запланирован молодежный чемпионат Европы.
Популярное сейчас
- Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- Бавария закономерно провалилась в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
- "Вопрос запрета участия сборной Украины в отборе Евро-2024 пока что не рассматривается", - замминистра
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО