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УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта

Национальная сборная Украины
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Недалеко от дома

УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта

uaf.ua

Новина українською

Первый "домашний" матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта состоится в словацкой Трнаве. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Поединок, запланированный на 19 июня, украинская сборная проведет на стадионе Антона Малатинского. Трибуны арены способны вместить не более 19 тыс. зрителей.

Отметим, что Мальта в первых двух матчах отбора проиграла Италии и Северной Македонии, Украина же уступила Англии. Пока неизвестно, кто будет возглавлять сине-желтых. Формально исполняющим обязанности остается Руслан Ротань, но у него на июнь запланирован молодежный чемпионат Европы.

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В статье: Национальная сборная Украины отбор на Евро-2024
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