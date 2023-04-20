УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта

Первый "домашний" матч отбора Евро-2024 Украина - Мальта состоится в словацкой Трнаве. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Поединок, запланированный на 19 июня, украинская сборная проведет на стадионе Антона Малатинского. Трибуны арены способны вместить не более 19 тыс. зрителей.

Отметим, что Мальта в первых двух матчах отбора проиграла Италии и Северной Македонии, Украина же уступила Англии. Пока неизвестно, кто будет возглавлять сине-желтых. Формально исполняющим обязанности остается Руслан Ротань, но у него на июнь запланирован молодежный чемпионат Европы.