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Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Новый наставник будет представлен в оговоренное с ним время

Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что уже к июньским матчам сборной Украины у команды будет новый главный тренер.

"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", — написал Павелко в своем Фейсбуке.

Напомним, что товарищеский матч с Германией состоится 12 июня, а 16 и 19 июня национальная команда проведет официальные игры против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Также украиснкие СМи в последние время писали, что УАФ уже догворилась о контаркте с Сергеем Ребровім. Также раньше ходили слухи о Славене Биличе.

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В статье: Украина Германия Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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студент (Харьков)
24.04.2023 в 17:43
Маркевич говорят сорочку белую гладит и носки штопает. Всетаки должность высокая главный тренер СбУ на секундочку и надо выглядеть подобающе!
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miruk 81 (львів)
24.04.2023 в 16:55
11 червня представить, Ротаня або Петракова
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-2

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