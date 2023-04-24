Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что уже к июньским матчам сборной Украины у команды будет новый главный тренер.

"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", — написал Павелко в своем Фейсбуке.

Напомним, что товарищеский матч с Германией состоится 12 июня, а 16 и 19 июня национальная команда проведет официальные игры против Северной Македонии и Мальты.

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Также украиснкие СМи в последние время писали, что УАФ уже догворилась о контаркте с Сергеем Ребровім. Также раньше ходили слухи о Славене Биличе.