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Павелко: К июньским матчам сборную Украины будет готовить новый главный тренер
Новый наставник будет представлен в оговоренное с ним время
Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что уже к июньским матчам
"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", — написал Павелко в своем Фейсбуке.
Напомним, что товарищеский матч с Германией состоится 12 июня, а 16 и 19 июня национальная команда проведет официальные игры против Северной Македонии и Мальты.
Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Также украиснкие СМи в последние время писали, что УАФ уже догворилась о контаркте с Сергеем Ребровім. Также раньше ходили слухи о Славене Биличе.
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