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Шовковский, Воронин и Кравченко. Журналист назвал специалистов, которых Ребров будет рассматривать в свой штаб в сборной

Национальная сборная Украины
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Но это пока что очень предварительный список

Шовковский, Воронин и Кравченко. Журналист назвал специалистов, которых Ребров будет рассматривать в свой штаб в сборной

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский журналист, главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов назвал специалистов, которых будет рассматривать Сергей Ребров в свой тренерский штаб в случае назначения главным тренером сборной Украины.

"Есть информация, что Сергей Ребров, рассматривая возможность быть главным тренером сборной Украины, уже думает над вероятными помощниками. Есть определенный шорт-лист, который ему помогают составлять. До каких-то назначений далеко, потому что Ребров еще не тренер сборной. Он еще не формировал штаб и никого не утверждал.

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Но есть информация, что в шорт-листе, который будет рассматривать Ребров, есть несколько известных людей: Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко, нынешний помощник Руслана Ротаня.

Подчеркиваю, что это пока лишь предварительный шорт-лист, который будет рассматривать Ребров, если его назначат тренером сборной. Это не все фамилии, но хотел отметить эти", – сказал Зверов.

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В статье: Александр Шовковский Сергей Кравченко Сергей Ребров Украина Андрей Воронин
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
28.04.2023 в 19:58
Ці так звані журналісти зі своєю так званою інформацією вже задовбали
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alex.belogubko (одесса)
28.04.2023 в 19:42
Ребро не будет тренером в Сбу-даже не мечтайте -его и так хорошо кормят--туда надо направить Кварца и Лужного--они наведут порядок
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