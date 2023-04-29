31 год назад сборная Украины провела свой дебютный матч

Ровно 31 год назад, 29 апреля 1992 года, сборная Украины провела свой первый матч со времени провозглашения восстановления независимости. "Сине-желтые" встречались с командой Венгрии в Ужгороде на стадионе "Авангард".

В первом тайме коллективы не отмечались, однако после перерыва венгры трижды забили в ворота Игоря Кутепова. Гол престижа украинцы оформили лишь на 90-й минуте – забил его Иван Гецко.

Главным арбитром этого противостояния был белорусский рефери Вадим Жук. Боковыми судьями работали украинцы: Валерий Авдыш, Владимир Пьяных.

За матчем наблюдали 13 тысяч зрителей.

29 апреля, 1992 года. Стадион "Авангард" (Ужгород)

Украина - Венгрия - 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 Шалои (61), 0:2 Киприх (70), 0:3 Киприх (84, с пенальти), 1:3 Гецко (90).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбалар, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (С. Гусев, 69)

Тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Тибор Балог, 58), Киприх, Мартон (Ильеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце

Тренер: Эмерих Эней