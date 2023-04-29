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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

31 год назад сборная Украины провела свой дебютный матч

Национальная сборная Украины
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Тогда удалось забить один гол, однако от поражения сбежать не получилось

31 год назад сборная Украины провела свой дебютный матч

Укрінформ

Новина українською

Ровно 31 год назад, 29 апреля 1992 года, сборная Украины провела свой первый матч со времени провозглашения восстановления независимости. "Сине-желтые" встречались с командой Венгрии в Ужгороде на стадионе "Авангард".

В первом тайме коллективы не отмечались, однако после перерыва венгры трижды забили в ворота Игоря Кутепова. Гол престижа украинцы оформили лишь на 90-й минуте – забил его Иван Гецко.

Главным арбитром этого противостояния был белорусский рефери Вадим Жук. Боковыми судьями работали украинцы: Валерий Авдыш, Владимир Пьяных.

За матчем наблюдали 13 тысяч зрителей.

29 апреля, 1992 года. Стадион "Авангард" (Ужгород)

Украина - Венгрия - 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 Шалои (61), 0:2 Киприх (70), 0:3 Киприх (84, с пенальти), 1:3 Гецко (90).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбалар, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (С. Гусев, 69)

Тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Тибор Балог, 58), Киприх, Мартон (Ильеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце

Тренер: Эмерих Эней

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В статье: Украина Венгрия Иван Гецко
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