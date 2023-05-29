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Яремчук не сыграет за сборную в июньских матчах. Известно кого вызвали вместо него

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

У нападающего травма

Яремчук не сыграет за сборную в июньских матчах. Известно кого вызвали вместо него

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Яремчук получил травму и не сыграет за сборную в июньских матчах, сообщает телеграмм-канал Украинской ассоциации футбола. Вместо него в нациноальную команду вызван Назарий Русин.

Это дебютный вызов в сборную для 24-х летнего нападающего "Зори".

В этом сезоне Русин провел за "Зорю" 29 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Роман Яремчук же провел в сезоне 32 матча и забил всего 2 гола.

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В статье: сборная Украины Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
29.05.2023 в 16:36
Яремчук зараз дуже слабкого рівня гравець.якщ не він - то бєсєдін.одного поля ягоди.
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