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Яремчук не сыграет за сборную в июньских матчах. Известно кого вызвали вместо него
У нападающего травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Яремчук получил травму и не сыграет за сборную в июньских матчах, сообщает телеграмм-канал Украинской ассоциации футбола. Вместо него в нациноальную команду вызван Назарий Русин.
Это дебютный вызов в сборную для 24-х летнего нападающего "Зори".
В этом сезоне Русин провел за "Зорю" 29 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Роман Яремчук же провел в сезоне 32 матча и забил всего 2 гола.
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