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Ярмоленко о возвращении в Динамо: Еще действует контракт с Аль-Айном. Конкретика будет после матчей сборной
Ребров также прокомментировал будущее Андрея
uaf.ua
Вингер ФК "Аль-Айн" национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед контрольным матчем против национальной команды Германии ответил на вопрос о возможном возвращении в киевское "Динамо".
"Я не знаю (улыбается). Еще год действует контракт с "Аль-Айном". Я благодарен клубу. Сейчас я сконцентрирован на сборной. Конкретика будет после матчей национальной сборной", – сказал Андрей.
В свою очередь, новоиспеченный главный тренер украинской сборной Сергей Ребров добавил, что матчи сборных - это "хорошая реклама для Андрея, возможно, немецкие клубы обратят на него внимание".
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