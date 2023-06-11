Ярмоленко о возвращении в Динамо: Еще действует контракт с Аль-Айном. Конкретика будет после матчей сборной

Вингер ФК "Аль-Айн" национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед контрольным матчем против национальной команды Германии ответил на вопрос о возможном возвращении в киевское "Динамо".

"Я не знаю (улыбается). Еще год действует контракт с "Аль-Айном". Я благодарен клубу. Сейчас я сконцентрирован на сборной. Конкретика будет после матчей национальной сборной", – сказал Андрей.

В свою очередь, новоиспеченный главный тренер украинской сборной Сергей Ребров добавил, что матчи сборных - это "хорошая реклама для Андрея, возможно, немецкие клубы обратят на него внимание".