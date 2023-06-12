"Везерштадион", Лобановский и Назаренко: чем примечательно противостояние с Германией

Товарищеский матч Германии и Украины имеет особое значение. Мы впервые увидим национальную команду под руководством Сергея Реброва, хозяева же проведут тысячную встречу в собственной истории. Также не будем забывать о благотворительном аспекте – средства, вырученные от продажи билетов в Бремене, будут направлены на борьбу с российским агрессором.

Да и вообще – мы не каждый день видимся с соперником столь высокого класса. Лишь восемь поединков, зато достаточно эпизодов, которые достойны внимания - рассказываем о них.

Знакомый стадион, печальный результат

Бремену не привыкать к Украине - именно на "Везерштадионе" произошел дебют в апреле 1997-го. Несмотря на статус действующего чемпиона Европы, маншафт не слишком впечатляли - на старте квалификации ЧМ-1998 разгромили Армению (5:1), после чего зафиксировали ничьи с Северной Ирландией (1:1), Португалией (0:0) и хорошо попотели со скромной Албанией (3:2).

8 очков в 4 матчах - слабовато, даже на фоне португальцев (9) и особенно "желто-синих" (12). Правда, мы провели на одну игру больше – предварительно раскололи защиту британцев благодаря усилиям Реброва (1:0), сенсационно одолели Фигу и компанию (2:1), затем уступили в Порту, но взяли максимум против Албании (1:0) и повторно Северной Ирландии (2:1).

Лидирующая позиция придала оптимизм - неужели мы справимся с подопечными Берти Фогтса? К тому же Йожеф Сабо пошел на интересный шаг - в стартовой одиннадцатке выпустил всех "динамовцев", которые прекрасно чувствовали друг друга. Помогло ли это? Нет, к сожалению.

Немцы спокойно контролировали ситуацию и постоянно атаковали – пожалуй, единственным весомым плюсом было то, что "сухой" счет сохранялся до 62-й минуты. У Андрея Шевченко было несколько полумоментов, но все они растворились под навалой хозяев - в конце концов, Оливер Бирхофф воспользовался беспорядком в штрафной и красивым ударом расстрелял Александра Шовковского.

Преимущество развязало руки и вскоре "бундестим" окончательно сняли вопрос о победителе. Юрген Клинсманн и Марио Баслер вытеснили максимум из ошибки в центре поля - эффектная комбинация, которую завершил нападающий мюнхенской "Баварии", установила на табло комфортные 2:0.

Досаднее всего то, что это поражение фактически стоило нам прямой путевки во Францию - Сабо начал паниковать, надеялся обыграть Армению, однако ограничился ничьей 1:1. Когда же немцы посетили НСК "Олимпийский", то лучше всего, что придумал тренерский штаб - отбиваться. Так через несколько туров мы потеряли гандикап и отправились в стыки, где нам больно досталось от хорватов.

Дебютный гол, бесславный пролет мимо Мундиаля, последний матч Лобановского

Следующий поединок случился в отборочном цикле ЧМ-2002. Украина ограничилась второй строчкой пятой группы (лучшей оказалась Польша), Германия набрала такое же количество пунктов, как и Англия, однако продемонстрировала худшие персональные показатели. Свидетельствовало ли это о слабости коллектива? Отнюдь – нам в стыках достался самый сложный вариант из всех возможных.

Накануне оба тренера удивили перестановками в составе – например, с нашей стороны Валерий Васильевич неожиданно доверился Максиму Левицкому, голкиперу московского "Спартака". Руди Феллер также подготовил сюрприз - воспользовался услугами "гельзенкирхенца" Джеральда Асамоа и "мюнхенца" Александра Циклера, призванных заменить привычных Оливера Бирхоффа и Карстена Янкера.

Отметим, что наша команда не собиралась пасовать и создала ряд эпизодов, которые могли бы, по крайней мере, обеспечить гандикап перед поездкой в Дортмунд. Взять хотя бы Андрея Воробея - форвард вылетел лицом к лицу с Оливером Каном, но мяч после подправленной вратарем траектории попал в штангу. Несколько меньшую остроту вызвал Сергей Ребров, однако его выпад тоже запишем в плюс – рост напряжения заставлял немцев все чаще ошибаться.

Как следствие, на 18 минуте "желто-синие" повели в счете - Андрей Шевченко во время розыгрыша штрафного попал в стенку, круглый отскочил к Зубову и Геннадий с выгодной позиции не промахнулся.

Как только чаши весов качнулись, "маншафт" принялись наверстывать. Можно было бы сказать, что гостям в какой-то степени повезло – навесная передача, выполненная в середине первого тайма, дезориентировала нашу оборону, а Михаэль Баллак оказался в правильном месте. Но нет – Германия быстро пришла в себя и до того упустила просто убийственную возможность, попав в перекладину (Томас Линке отреагировал на угловой Бернда Шнайдера).

Течение встречи постепенно выровнялось - у Шевы был шанс, чтобы снова порадовать трибуны (Кан справился с опасным стандартом), но и сам оппонент не отставал и умело разгонял атаки. Когда арбитр Стефано Браски известил о завершении, немцы остались довольны – задача-минимум сделана и дома хватит даже 0:0.

Кто же знал, что события в Киеве будут служить разминкой? Потому что на "Вестфаленштадионе" судьба поездки в Японию и Корею выяснилась через 15 минут - нас прибили Баллак, Оливер Нойвилль и Марко Ремер. И хотя потом Шевченко занес в актив гол престижа, он ни на что не влиял - Михаэль после перерыва оформил дубль.

4:1 - с подобным тяжело мириться, поэтому Лобановский решил уйти и полностью сконцентрироваться на работе с "Динамо". Жаль, что именно таким был уход легендарного Мэтра – через какие-то шесть с половиной месяцев Полковника не станет.

Открытие "Олимпийского", безумная перестрелка, пушка Назаренко

11 ноября 2011 - памятная дата для НСК "Олимпийский". Страна готовилась к Евро-2012, потратила огромные средства на реконструкцию, ждала целых четыре года, когда будет обновлена главная арена. В начале октября были организованы определенные торжества, однако все понимали - настоящее "крещение" состоится только тогда, когда наконец-то прозвучит судейский свисток.

Приглашение Германии на “товарняк” – удачный выбор, чтобы порадовать болельщиков качественным шоу. Если опередить события, то вряд ли матч завершился бы 3:3, если бы имел серьезное турнирное значение. Впрочем, грех искать какие-то поддавки в игре "бундестим" - это точно не тот случай, когда один из соперников сознательно снижает потенциал, чтобы угодить принимающей стороне.

Здесь история, в которой можно много экспериментировать, творить, идти вперед и, что немаловажно, не бояться ошибки. Именно поэтому Андрей Шевченко мог распечатать Рона-Роберта Цилера еще на 4-й минуте, а Ярмоленко с Коноплянкой носились по полю со скоростью электрички.

Концовка первого тайма оказалась огненной, поскольку оба исполнителя принесли реальные дивиденды. Сначала последовал шикарный перевод от Шевченко, с подключением Милевского и Ракицкого, который со своей стороны прорвался по флангу и сблизился с штрафной - Ярмоленко с его позицией осталось только подставить ногу. Евгений же подготовил шедевр – пробежал около 50 метров, проскочил мимо беспомощного Цилера и удвоил счет. Феерия.

Дальний выстрел Тони Крооса вернул зрителей к реальности (более того, едва сразу не восстановился паритет, однако Рыбка, к счастью, успел подобрать мяч) и тогда Олег Блохин выпустил Сергея Назаренко. Роман Безус частенько обрезался, не совсем выдерживал темп, и эти задачи переложили на плечи опытного ветерана.

Мы все знали, что полузащитник любит бить издалека (яркий пример – гол Англии в Днепре), однако то, что создал Назаренко, просто срывает крышу. Прием, разворот, мгновенная оценка эпизода, удар, залетевший в девятку дугой - все сделано на самом высоком пилотаже.

Жаль, что Германия добавила и все равно сравняла (постарались Симон Рольфес и Томас Мюллер). Мы могли добиться исторического результата, не доработали в концовке и отпустили ситуацию. В то же время журналисты и болельщики подчеркнули смелость игроков и в целом были удовлетворены – чувствовалось, что потенциал есть.

Тридцать семь минут в Лилле

Групповой этап ЧЕ-2016 подбросил нам в конкуренты Германию, Северную Ирландию и Польшу. Эксперты много говорили по этому поводу, рассуждали, выгоден ли нам старт именно против братии Йоахима Лева, пытались хоть как-то планировать будущее. Которого, если посмотреть честно, не было – скандал имени Ярмоленко-Степаненко и подозрительное назначение Шевченко в штаб Михаила Фоменко плохо отразились на атмосфере коллектива.

Безусловно, игроки пробовали убедить общество в противоположном – говорили о дружеской раздевалке и готовности к форуму. Тридцать семь минут с "бундестим" действительно создали впечатление, что все нормально - да, оппонент исправно атаковал, вышел вперед благодаря Шкодрану Мустафи, однако и у нас был момент, которым можно гордиться. Если бы не Жером Боатенг, то произошло бы взятие ворот - Ярмоленко нашел навесом Коноплянку, Женя без раздумий ударил (Ноер уже ничего не контролировал), но центрбек "Баварии" показал чудеса реакции и спас положение.

А дальше все закончилось – Германия осознала, что не до шуток и существенно добавила. Мы можем выделить шанс Ракицкого, похвалить футболистов за бойцовский характер, однако все это тускнеет под давлением "маншафт" - команде совсем немного не хватило, чтобы установить разгром и досрочно взять максимальное количество очков.

Поблагодарим Андрея Пятова, что проявил сноровку при выходах из штрафной и таким образом сохранил репутацию - иначе бы не миновать беды. А так на 90+2 все сделал Бастиан Швайнштайгер – 2:0 несколько разочаровали, но окончательно не развеяли надежды. Вот где стопроцентно был негатив, это в игре с Северной Ирландией (0:2) - как следствие, Украина оказалась первой, кто покинул Францию.

Также вспоминаем дивизион А Лиги наций 2020/21, где Андрей Шевченко соревновался со Швейцарией, Испанией и Германией. Если с двумя удалось найти совет, то вот Йоахим Лев сумел легко добиться своего. Увидим, как все сложится сейчас.