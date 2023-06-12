ТМ. Германия - Украина 3:3. Упущенная победа, но не вера в будущее

Много ли товарищеских матчей становятся памятными? В 2011-м году Украина и Германия спаррингом открывали после реконструкции НСК "Олимпийский". Это запомнилось (как и итоговые 3:3 на табло). Понятно было, что запомнится и сегодняшний поединок – вне зависимости от результата. Только однажды можно сыграть тысячный матч – и Германия провела его против Украины. Сборной, которая начинает свою новую веху с тренером, на которого возложены немалые надежды.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Еще до стартового свистка Сергей Ребров вызвал дискуссию в футбольных кругах выбором стартового состава. Цыганков по идее должен был играть оттянутого или второго нападающего, в то время как места на флангах заняли звездные Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик. В центре поля Степаненко помогал Судаков, а не Пихалёнок, хотя с учетом персоны форварда (Артем Довбик) интересно было бы посмотреть на распасовщика "Днепра-1" – сохранилось ли бы их с Артемом клубное взаимопонимание и на уровне сборной? В защите небольшой неожиданностью стало появление Тымчика, а не Конопли на правом фланге защиты. Позиции Миколенко (слева), Матвиенко и Забарного (в центре) читались. Как и позиция вратаря – Анатолий Трубин.

Все начиналось очень сложно. Украина на старте матча не могла выйти из своей половины поля, хотя держала мяч. Германия прессинговала, и это довольно быстро принесло плоды. Сначала Фюлькруг простил, когда после "передачи" от Мудрика пробил мимо ворот. Но вскоре там, где тонко, разорвалось. Неплотная игра в центре поля привела к тому, что пошла взвешенная передача на правый фланг на Вольфа, он сместился чуть левее, пробил, попал в Фюлькруга, от которого мяч и залетел за спину Трубину.

Германия играла очень спокойно, солидно, взвешенно. Третий созданный хозяевами момент (удар Раума с левого фланга) говорил о полном доминировании Бундестима, однако акценты стремительно изменились благодаря прорыву Тымчика. Забарный отдал на него длинную передачу, фулбек обработал мяч и вовремя отдал на избежавшего офсайда Цыганкова, тот очень классно пробил с правой ноги – 1:1.

Германия настолько не ожидала такой дерзости от соперника, что через несколько минут пропустила и второй раз. Примечательно, что мяч залетел в сетку от Рюдигера, который стоял в штрафной, словно манекен. А постарался снова Тымчик, получивший передачу в свободную зону от Ярмоленко. Защитник "Динамо" прострелил в направлении Цыганкова, но Виктор остроумно пропустил мяч на Мудрика. Михаил пробил, попал в ногу защитника, из-за чего и случился автогол.

Игра на время успокоилась, но финальный отрезок тайма ознаменовался очередной волной активности Германии. На этот раз, однако, хозяева были не столь точны, как в начале тайма: Горетцка не смог пробить мимо блока Судакова, а Раум банально не попал в рамку. Наконец, Лерой Сане со штрафного плюхнул в перекладину. Хотя и у Украины был шанс, созданный Ярмоленко для Тымчика. Первый тайм сегодняшние юбиляры проиграли.

В начале второй 45-минутки не было волнения, которое ощущалось в действиях сборной Украины в начале первой. Удалось избежать пожаров у собственных ворот, а благодаря работе без мяча на чужой половине поля пришел третий гол. Довбик подловил ошибку Гинтера, "обворовал" его и выкатил мяч под удар Цыганкову на пустые ворота – 1:3.

У Германии случались провалы в центре поля. Ими Украина пользовалась. Еще одна перспективная попытка была тогда, когда в прорыв был запущен Ярмоленко. Но Андрей был вынужден сместиться глубоко во фланг, после чего атака захлебнулась. Германия практически ничего не создавала. Только после неудачных действий Миколенко (не очень хороший матч в его исполнении) остро пробил Рюдигер. Пронесло.

Уже при счете 3:1 в свою пользу Украина создала еще два момента (Зубков и Ванат могли отличиться). Германия тоже имела шанс имени Сане, но это нормально. Нормально, что было двустороннее движение, а не игра на удержание от команды Реброва. Такой стиль дает надежду на светлое будущее. Хотя выиграть все же не удалось: сначала Хавертс протиснул Матвиенко после передачи Рюдигера, а затем Киммих забил с пенальти, заработанного Хавертсом (фол Соболя).

Дальновидные выводы на основе одного матча делать не следует, но перспективы неплохие. Увидим, что будет с македонцами и мальтийцами. Сегодня же отмечаем упущенный исторический момент – могла быть первая победа над Германией. С девятой попытки.

Товарищеский матч. 12.06.2023

Бремен. "Везерштадион"

Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)

Германия – Украина 3:3

Голы: Фюлькруг 6, Хавертс 84, Киммих (пен.) 90+1 – Цыганков 19, Рюдигер (автогол) 23, Цыганков 53

Германия: Трапп – Рюдигер, Раум (Хенрикс 71), Гинтер – Киммих, Горетцка (Мусиала 63), Шлоттербек (Клостерман 46), Вольф (Хофман 63) – Брандт (Виртц 71), Фюлькруг (Хавертс 46), Сане

Украина: Трубин – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко (Соболь 78) – Судаков, Степаненко (Игнатенко 64) – Ярмоленко (Малиновский 64), Мудрик (Пихаленок 78) – Цыганков (Зубков 71) – Довбик (Ванат 64)

Предупреждение: Малиновский 90