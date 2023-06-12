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ТМ. Германия - Украина 3:3. Упущенная победа, но не вера в будущее

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Феерический дебют Реброва

ТМ. Германия - Украина 3:3. Упущенная победа, но не вера в будущее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Много ли товарищеских матчей становятся памятными? В 2011-м году Украина и Германия спаррингом открывали после реконструкции НСК "Олимпийский". Это запомнилось (как и итоговые 3:3 на табло). Понятно было, что запомнится и сегодняшний поединок – вне зависимости от результата. Только однажды можно сыграть тысячный матч – и Германия провела его против Украины. Сборной, которая начинает свою новую веху с тренером, на которого возложены немалые надежды.

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Еще до стартового свистка Сергей Ребров вызвал дискуссию в футбольных кругах выбором стартового состава. Цыганков по идее должен был играть оттянутого или второго нападающего, в то время как места на флангах заняли звездные Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик. В центре поля Степаненко помогал Судаков, а не Пихалёнок, хотя с учетом персоны форварда (Артем Довбик) интересно было бы посмотреть на распасовщика "Днепра-1" – сохранилось ли бы их с Артемом клубное взаимопонимание и на уровне сборной? В защите небольшой неожиданностью стало появление Тымчика, а не Конопли на правом фланге защиты. Позиции Миколенко (слева), Матвиенко и Забарного (в центре) читались. Как и позиция вратаря – Анатолий Трубин.

Все начиналось очень сложно. Украина на старте матча не могла выйти из своей половины поля, хотя держала мяч. Германия прессинговала, и это довольно быстро принесло плоды. Сначала Фюлькруг простил, когда после "передачи" от Мудрика пробил мимо ворот. Но вскоре там, где тонко, разорвалось. Неплотная игра в центре поля привела к тому, что пошла взвешенная передача на правый фланг на Вольфа, он сместился чуть левее, пробил, попал в Фюлькруга, от которого мяч и залетел за спину Трубину.

Германия играла очень спокойно, солидно, взвешенно. Третий созданный хозяевами момент (удар Раума с левого фланга) говорил о полном доминировании Бундестима, однако акценты стремительно изменились благодаря прорыву Тымчика. Забарный отдал на него длинную передачу, фулбек обработал мяч и вовремя отдал на избежавшего офсайда Цыганкова, тот очень классно пробил с правой ноги – 1:1.

Германия настолько не ожидала такой дерзости от соперника, что через несколько минут пропустила и второй раз. Примечательно, что мяч залетел в сетку от Рюдигера, который стоял в штрафной, словно манекен. А постарался снова Тымчик, получивший передачу в свободную зону от Ярмоленко. Защитник "Динамо" прострелил в направлении Цыганкова, но Виктор остроумно пропустил мяч на Мудрика. Михаил пробил, попал в ногу защитника, из-за чего и случился автогол.

Игра на время успокоилась, но финальный отрезок тайма ознаменовался очередной волной активности Германии. На этот раз, однако, хозяева были не столь точны, как в начале тайма: Горетцка не смог пробить мимо блока Судакова, а Раум банально не попал в рамку. Наконец, Лерой Сане со штрафного плюхнул в перекладину. Хотя и у Украины был шанс, созданный Ярмоленко для Тымчика. Первый тайм сегодняшние юбиляры проиграли.

В начале второй 45-минутки не было волнения, которое ощущалось в действиях сборной Украины в начале первой. Удалось избежать пожаров у собственных ворот, а благодаря работе без мяча на чужой половине поля пришел третий гол. Довбик подловил ошибку Гинтера, "обворовал" его и выкатил мяч под удар Цыганкову на пустые ворота – 1:3.

У Германии случались провалы в центре поля. Ими Украина пользовалась. Еще одна перспективная попытка была тогда, когда в прорыв был запущен Ярмоленко. Но Андрей был вынужден сместиться глубоко во фланг, после чего атака захлебнулась. Германия практически ничего не создавала. Только после неудачных действий Миколенко (не очень хороший матч в его исполнении) остро пробил Рюдигер. Пронесло.

Уже при счете 3:1 в свою пользу Украина создала еще два момента (Зубков и Ванат могли отличиться). Германия тоже имела шанс имени Сане, но это нормально. Нормально, что было двустороннее движение, а не игра на удержание от команды Реброва. Такой стиль дает надежду на светлое будущее. Хотя выиграть все же не удалось: сначала Хавертс протиснул Матвиенко после передачи Рюдигера, а затем Киммих забил с пенальти, заработанного Хавертсом (фол Соболя).

Дальновидные выводы на основе одного матча делать не следует, но перспективы неплохие. Увидим, что будет с македонцами и мальтийцами. Сегодня же отмечаем упущенный исторический момент – могла быть первая победа над Германией. С девятой попытки.

Товарищеский матч. 12.06.2023
Бремен. "Везерштадион"
Арбитр в поле – Анастасиос Судиропулос (Греция)

Германия – Украина 3:3
Голы: Фюлькруг 6, Хавертс 84, Киммих (пен.) 90+1 – Цыганков 19, Рюдигер (автогол) 23, Цыганков 53

Германия: Трапп – Рюдигер, Раум (Хенрикс 71), Гинтер – Киммих, Горетцка (Мусиала 63), Шлоттербек (Клостерман 46), Вольф (Хофман 63) – Брандт (Виртц 71), Фюлькруг (Хавертс 46), Сане

Украина: Трубин – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко (Соболь 78) – Судаков, Степаненко (Игнатенко 64) – Ярмоленко (Малиновский 64), Мудрик (Пихаленок 78) – Цыганков (Зубков 71) – Довбик (Ванат 64)

Предупреждение: Малиновский 90

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В статье: Украина Германия
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Комментарии (41)
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фрілансер (Львів)
12.06.2023 в 22:24
Якщо змогли німцям три, голм, то й групі не пастимуть задніх. Призначення Реброва-- схвалюю...
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0
0
Comment06 (Украина)
12.06.2023 в 22:21
Первый блин не комом! С почином!
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0
0
Geels 7 (Северодонецк)
12.06.2023 в 22:18
Матч показал как и всегда с топ командами наши проблемы ....т.е. нехватка инд. мастерства , плохая физика , плохая взаимосвязь и др. Из этого состава более менее для сборной подходят 3-4 игрока ( Судаков лучший как всегда и по технике , и по уму ...немного уставший после ЧУ). Очень слабо играли Довбик , Матвиенко , Игнатенко . Ванат очень хорошо играл , перемещался много , более нацеленный на ворота . Мудрык единственный , кто идёт в обводку сразу двоих и убегает . В сборной таких просто нет...да и передачи стал делать точнее . Голы забил тот, кто никак не может считаться основным ( по крайней мере для тренеров ) игроком сборной ...и очень плохо для пишущих ...приходится упоминать фамилию . Но находят аргументы с запашком ( Довбик выдал на пустые ворота пас ....но откликнулся не важно кто ...просто наш игрок ). Пенальти такие как сегодня в Европе лет 10 уже не ставят ...Даже игра вратаря в штрафной за мячом часто в его пользу. Об этом может рассказать Л. Сане , когда играл в Англии...был первым на мяче , вратарь руками в штрафной загрёб всё , а для начала самого Сане . Судья англичанин уверенно молчал...
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0
-2
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:16
Коментарі нижче дуже дивні, всі ви ніби прийшли обісрати збірну, вдивляючись лише в негатив, попри те, що була гора позитиву.. Забули вже, проти кого грали на виїзді ? Забули як грали проти Англії навесні?
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+1
0
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:05
Гра ТОП, дуже радий за Станіславовича! Він просто наша месія!
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0
-1
Зритель (Харьков)
12.06.2023 в 21:50
Тільки мені здалося, що в кінці матчу був цирк?
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+2
-1
JudgeDredd (Киев)
12.06.2023 в 21:56
Ні, не тільки вам))) Товарняк-договорняк.. Думаю, результат матчу узгодили ще до його початку, хіба що Малиновського не попередили). Чого варта збірна насправді, побачимо вже скоро.
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+4
-1
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:08
В чому цирк? Це товарняк, була змінена майже вся основа, вийшов резерв і не втримав результат. Їм дали зіграти, жертвуючі результатом! Тільки тренер накшталт Реброва міг знехтувати результатом заради пользи збірній. Умовний Фоменко грав би без замін, щоб потім бити себе у груди, що він Німечину переграв! Ребров мудріше, і це радує!
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+2
-1
NikosFutboloidos (Chop)
12.06.2023 в 21:42
Мудрика, Ваната, Трубіна в молодіжку Маліновського, Матвієнка добре струснути щоб проснулись, ДинАПЛовци в нормі, Циганков має ще більший потенціал. А гра типовий товарняк перегляд хто є хто для Реброва.
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+2
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2023 в 22:02
Ванат - гравець головної збірної. Матвієнка - геть, Трубіна - в молодіжку. Малиновський на заміну годиться, десь з хвилини 80-ї. Зубкова - в основу. Мудрика - навіть не знаю, куди цю "зірку" приткнути.
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+1
0
MaximSK (Киев)
12.06.2023 в 21:32
В целом доволен игрой и результатом, но это товарищеский матч, главные матчи Северная Македония и Мальта, они слабее немцев, но с ними будет не просто, поэтому делать первые выводы надо после этих матчей. Единственно жаль что могла быть первая победа над немцами в истории.
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+4
0
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:17
Ну нехай буде для початку "вперше майже виграли у німців " :)
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0
0
Kaiso Vegas
12.06.2023 в 21:32
Сподіваюсь цз в пару до Забарного спробують награти Сватка А Матвієнко – на позицію лз, або, навіть краще, аби на заміну Миколенко був Михайліченко
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+2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
12.06.2023 в 21:26
Гра показала тільки одне: роботи у Реброва непочатий край. Окремі гравці є, команди немає. На окремі позиції немає навіть гідних кандидатів. Найскладніше проблема - як подолати ментальність постсовкових лузерів. Кількість ситуацій, коли гравець замість загострення обирає "надійний" і "спокійний" варіант, або замість пошуку загострення воліє "намалювати" штрафний - просто зашкалює. Другий і третій гол німців - просто показові. Але моментів "стоячі" німці настворювали голів на 6.
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+4
-1
Kaiso Vegas
12.06.2023 в 21:35
Лише б тільки дали Реброву нормально часу аби нормально награти команду
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+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
12.06.2023 в 21:22
Німцям просто немає куди поспішати.До домашнього євро ще дуже багато часу,і Хансі Флік підведе бундестім на пік форми,в акурат перед турніром.А нам потрібно ще на те євро попасти.Грали пристойно.Заміни послабили,а не підсилили гру.Ребров це мабуть також бачив і зробить відповідні висновки перед офіційними матчами.Єдиний,хто мені не подобається в старті-Трубін.Слабенький він воротар.В другому голу Хавертца,застиг на місці,замість того щоб вийти на перехват.Коли пробивав зі штрафного Сане-навіть не смикнувся.
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2023 в 21:24
Тобто вам сподобався, певне, Матвієнко, який знищив всі здобутки збірної, а також незграбність Соболя вас теж надихнула?! ))
Ответить
+5
-1
Скачков Леонід (Рівне)
12.06.2023 в 21:29
Соболя не було в старті.А помилки захисників всі бачать, і вони зазвичай закінчуються голом.В другому пропущеному більше вини Трубіна,а ніж Матвієнка.Чому він стояв,як вкопаний?
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2023 в 21:46
Про "майстерність" Трубіна, а також про жахливі помилки "зркового" Мудрика я вже мовчу, бо й так зомбі шахтаря мене звинувачують в упередженості ...
0
0
Зритель (Харьков)
12.06.2023 в 21:48
А хто у нас кращий за ТрубІна?
Ответить
+1
-2
Термит (Київ)
12.06.2023 в 21:49
Бущан
+4
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2023 в 21:50
Ось не треба робити вигляд, що ви не знаєте - хто ))
0
-1
balamyt (Boston)
12.06.2023 в 21:21
Товарняк и есть Товарняк..Тут нечего коментировать..Вот пойдут официал. игры тогла и посмотрим СБУ...А пока ..знакомство с Ребровым..и его формулой Счастья....ость ли она для СБУ...
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0
-2
Romerik (YNWA)
12.06.2023 в 21:21
Вчасні заміни, деякі нові нюанси в атаці і одночасно Ярмола, Циган на полі, це те що сьогодні зіграло в плюс. З мінусів помилка Миколи, але я думаю Ребров йому все пояснить, що треба догравати до кінця. Пенальті на соболю таке, 50 на 50. По інерції врізався, так як не мав куди дітися. Але на сам результат взагалі пох*й. Головне ще попереду. Хороший матч проти топ збірної, навіть скоріше виставковий. І нашим і вашим. З чистих голів забитий був тільки перший наш. Інші: 2 наших привози і 1 рикошет проти 1привозу в німців і одного рикошету. В загальному як для дебюту Реброва непогано
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+4
-1
alex.belogubko (одесса)
12.06.2023 в 21:14
не удачная замена Малина-Ванат-Зубков и все остальные а Трубин дырка --их нельзя ставить на игру а Матвиенко вообще нужно гнать --нет пасов-ударов по воротам сегодня повезло --Пихалёнок без Довбика не игрок--короче бей беги--сегодня не хватило Русина -он лучше чем Ванат- Зубков а МАЛИНУ тоже надо не брать он не какой как и Зина
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+3
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.06.2023 в 21:13
Динамівські серця зробили цей матч! Циганков, Тимчик, Забарний, Ярмоленко - чарівна гра. Провали Матвієнка + помилка Соболя + заміни, які послабили склад (але вони потрібні задля майбутніх матчів) дозволили німцям вирвати нічию. Результат чудовий. Дякую, Ребров!
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+8
-2
sidor3 (Киев)
12.06.2023 в 21:10
Все хорошо. Показало все проблемы сборной. Вопрос хватит ли физики еще на две игры. Будем верить в ребят.
Ответить
+1
-1
Термит (Київ)
12.06.2023 в 21:09
Це товариська гра, і ми, і німці в офіційному матчі грали б геть по-іншому. Мені здалося, що спочатку вони нам трішки піддалися, а в кінці - ми їм. Все ОК. Слава Україні!
Ответить
+6
-2
vlotko (Броди)
12.06.2023 в 21:09
Не можна ображати господарів. Лінекер вірно підмітив: "Всі грають у футбол, але виграють німці "
Ответить
+2
-1
Alex-696 (Немирів)
12.06.2023 в 21:08
Грала собі команда, поки дерева на поле не вийшли на заміну.
Ответить
+4
-3
Sandra777 (Львів)
12.06.2023 в 21:08
Соболь то жесть .нездивуюся шо його додому відправлять .Матвієнко таксі лапає на такому рівні
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+5
-1
kaput1980 (Херсон)
12.06.2023 в 21:08
Осе
Ответить
0
-1
kaput1980 (Херсон)
12.06.2023 в 21:07
А чого мої коментарі не висвітлюються?
Ответить
0
-1
Romanik2806 (Киев)
12.06.2023 в 21:06
Мені здається пенальті не було. Сам в ногу врізався Соболю.
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+1
-5
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:26
Хаверц м'яча прокинув, тобто перший на м'ячі.
Ответить
0
0
kaput1980 (Херсон)
12.06.2023 в 21:05
Це матч нагадує збірну Маркевича. Нібито змогли, ну в останню мить... не змогли
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+1
-1
download1 (huyersk)
12.06.2023 в 22:27
по грі в пас дуже нагадує
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0
0
kaput1980 (Херсон)
12.06.2023 в 21:04
Це матч, товярняк. Як у Маркевича, один в один. Змогли, і не змогли
Ответить
0
-2
vorofan (Житомир)
12.06.2023 в 21:03
Пливли пливли, а на березі як завжди
Ответить
+1
-5
Моуринью (Днепропетровск)
12.06.2023 в 21:02
Матвиенко дно. Два наброса, два гола. Нужно пробовать Сватка.
Ответить
+9
-2
vorofan (Житомир)
12.06.2023 в 21:01
Пливли, пливли, на березі всрались
Ответить
+2
-4

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