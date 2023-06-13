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Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
Аудиомнение #217
Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl
Обсуждаем поединок между сборными Германии и Украины. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Как вообще стоит оценивать этот товарищеский матч? Показал ли что-то Сергей Ребров с точки зрения тренерских решений? Спешка Мудрика, состояние проекта Флика в Бундестим, разрыв между основой сборной Украины и ее резервом, безумное количество ошибок с обеих сторон – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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