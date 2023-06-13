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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Аудиомнение #217

Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина

Фото – Getty Images, дизайн – dmhpkl

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между сборными Германии и Украины. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

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Как вообще стоит оценивать этот товарищеский матч? Показал ли что-то Сергей Ребров с точки зрения тренерских решений? Спешка Мудрика, состояние проекта Флика в Бундестим, разрыв между основой сборной Украины и ее резервом, безумное количество ошибок с обеих сторон – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Германия Товарищеский матч Национальная сборная Украины Эдуард Соболь Маттиас Гинтер Юлиан Брандт спарринг Николай Матвиенко Виктор Цыганков Александр Тымчик Кай Хавертц Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол
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