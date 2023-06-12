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Тренер Германии Флик: Проявили характер - создавали моменты, но не реализовывали их
Тренер Германии - о матче с Украиной
Фото: twitter.com/DFB_Team
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью своей команды в
"Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Нам нужно много работать, и мы знаем, что это длительный процесс.
Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их", – отметил Флик.
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