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Тренер Германии Флик: Проявили характер - создавали моменты, но не реализовывали их

Национальная сборная Украины
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Тренер Германии - о матче с Украиной

Тренер Германии Флик: Проявили характер - создавали моменты, но не реализовывали их

Фото: twitter.com/DFB_Team

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче с Украиной (3:3).

"Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Нам нужно много работать, и мы знаем, что это длительный процесс.

Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их", – отметил Флик.

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В статье: Украина Германия Ханси Флик
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Источник:
УАФ

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