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Тымчик - о матче с Германией: У нас было большое преимущество, но не надо забывать против какой команды мы играли

Национальная сборная Украины
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В итоге, команды расписали ничью

Тымчик - о матче с Германией: У нас было большое преимущество, но не надо забывать против какой команды мы играли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Тымчик подвел итог товарищеского матча с Германией (3:3).

- Насыщенная игра, хороший результат. Если бы тебе до игры сказали о таком счете, ты бы сказал "Я согласен или нет"?

- Трудно сказать. Нас тренерский штаб настраивал, что не главное был результат. Нам нужно было показать свою игру, четыре дня это наигрывали и придерживались этого. Так оно и получилось, что после длинных передач забили три гола.

- В первом тайме немцы сильно взяли под контроль мяч. И в какой-то момент было боязно за вас, а как вам было внутри?

- Первых 10 минут было тяжело, они нас прессинговали, забили гол, стало еще тяжелее, но потом где-то мы немножко перехватили инициативу, начали контролировать мяч, забили два гола и повели в счете.

- Ты скромный человек, но твои проходы два раза привели к тому, что ребята забили...

- Нам тренерский штаб указывал, что при перехвате мяча у них большие зоны и мы этим воспользовались. Ребята тоже добежали туда и забили голы.

- Ты скромный, как всегда. Но скорость свою использовал и мы увидели, что ты быстрее немцев....

- Не знаю, быстрее, не быстрее. Каждый пользуется своими сильными качествами. Кто-то быстрее, кто-то техничнее – все зависит от стиля футболиста.

- Мы побеждали 3:1, тебе не показалось в какой-то момент, что это уже победа?

- Да я не сказал бы. Играем всегда до последней минуты. До финального свистка. Было большое преимущество, но не надо забывать против какой команды мы играли и что последние 20 минут они полностью перехватили инициативу и доминировали над нами.

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В статье: Украина Германия Александр Тымчик
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