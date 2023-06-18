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Малиновский: Для меня всегда был примером Ярмоленко и его отношение

Национальная сборная Украины
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Руслан о том, как нужно поддерживать молодых игроков

Малиновский: Для меня всегда был примером Ярмоленко и его отношение

Фото: пресс-служба УАФ

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнениями о поддержке молодых игроков.

"Когда я был в его возрасте, то все было по-другому. За то время, что я играл в Бельгии, Италии, могу сказать, что лучшая помощь для молодых игроков – это пример, как ты сам работаешь, как ты относишься. Тогда молодые футболисты будут тянуться к тебе.

Для меня всегда был пример Андрей Ярмоленко. То, как он работал, его отношение. Это и сейчас есть. Его отношение ко всему, как он любит футбол", – рассказал хавбек "Марселя".

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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