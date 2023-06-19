Малиновский: Сильная сторона сборной Мальты – командная игра

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пообщался с прессой перед матчем с Мальтой в отборе на Евро-2024.

— Выделить кого-то из состава мальтийцев будет трудно, потому что их сильной стороной является командная игра. Эта сборная будет биться и пытаться взять результат. Мы будем готовиться, так как помним предыдущую неудачную встречу с этим соперником, и попробуем реабилитироваться.

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— Во втором тайме матча с Северной Македонией был момент со штрафным, который исполнял Виктор Цыганков, хотя это была ваша традиционная позиция...

— Мы с ним пообщались. Виктор чувствовал уверенность в этот момент, попросил пробить. Я сказал, что буду бить в дальний, а он хотел попробовать перебросить стенку. Он пробил очень здорово, не хватило сантиметров 10-ти. По высоте все было прекрасно, поэтому если бы мяч попал в плоскость, то был бы гол. Возможно, именно после этого штрафного он разозлился и забил победный мяч, - рассказал Малиновский.

Матч Украина - Мальта состоится сегодня, 19 июня и начнется в 19:00.