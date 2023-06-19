  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Отбор к Евро-2024. Украина - Мальта 1:0. и здесь не без проблем
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор к Евро-2024. Украина - Мальта 1:0. и здесь не без проблем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очень непростая победа команды Сергея Реброва

Отбор к Евро-2024. Украина - Мальта 1:0. и здесь не без проблем

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот если бы была потеря очков с Северной Македонией, то сегодняшний матч имел бы иное значение. Тогда шансов на общий успешный итог кампании было бы мало, так что говорили бы больше не о турнирных задачах, а о сатисфакции, о желании реабилитироваться и других банальных вещах. Но Украина выиграла, поднявшись на второе место группы. А это означало, что победа над Мальтой в четвертом туре оставляла подопечных Реброва на проходном месте как минимум до сентября месяца.

Вот и мотивация. Вот и лейтмотив этого поединка. Но суть – та же, что и раньше. Снова не совсем уверенный первый тайм, снова ошибки Матвиенко. Правда, в этот раз было не все так критично. Украина не пропустила, хотя момент Джонса, когда он с близкого расстояния бил с прицелом в ближний нижний угол, заставил схватиться за сердце. Да и четыре угловых соперника за тайм настораживали. Как-то не было заметно, что играет претендент на выход из группы и откровенный аутсайдер.

Хотя Украина могла быстро выйти вперед – и это точно упростило бы для нашей сборной игру. Матч начался с затяжной атаки номинальных хозяев, однако удар Конопли был заблокирован, выстрел Ваната вытащил голкипер, а Ярмоленко не успел на добивание.

Впоследствии у Ваната был еще один момент – на этот раз после активности Цыганкова. Нападающий "Динамо" замыкал фланговый прострел, но не попал по воротам. Еще позже бил Судаков. Ну и Цыганков наконец-то попытался завершить сам, а не ассистировать партнерам. Тоже без успеха.

Завершающий отрезок тайма был смазан из-за травмы голкипера сборной Мальты, в которого врезался Владислав Ванат. Темпа и динамика во время компенсированных семи минут не было. Хотя Украина именно на этом этапе матча забила, когда Малиновский сочно влепил издалека, уже резервный голкипер Мальты Грек потащил, Ванат добивал, но не добил, а Цыганков третьим темпом отправил мяч в сетку. Проблема в том, что Ванат во время своего маневра находился в офсайде. 0:0 с Мальтой после первого тайма – это словно 0:2 с Северной Македонией до перерыва. Во второй 45-минутке и в этот раз нужно было перерождаться.

Из раздевалки сборная, действительно, вышла с очень решительным настроением. Был момент у Ярмоленко, но он не смог дотянуться до мяча. Но почти сразу же возникла еще одна затяжная атака, в ходе которой и за мяч, и за позицию для удара с соперниками боролись Ярмоленко и Ванат. В конце концов, мяч отскочил к Степаненко, пробившему из пределов штрафной. Мяч попал Жану Боргу в выставленную руку, что сначала не зафиксировал Руди Букке. Но после пересмотра повтора арбитр скорректировал решение и назначил одиннадцатиметровый…

...Ярмоленко, однако, его не забил. Пробил сильно, но в перекладину. Андрей упустил прекрасную возможность еще на шаг приблизиться к бомбардирскому рекорду Шевченко, но суть не в этом. Суть в том, что сборная Украины на то время делила с Мальтой очки. И это было ментально неприемлемо.

Но эта преграда наконец-то был преодолена. Вышли на поле Довбик и Буяльский и оба приняли участие в атаке, приведшей ко второму пенальти в ворота Мальты (Буяльский еще до того имел момент). Артем сбросил мяч на Виталия, он элегантно отпасовал на Ярмоленко, а того сбил Жан Борг. На этот раз бить пошел Цыганков и не промахнулся. Наконец-то.

Дальше главное было – не пропустить, и с этим Украина справилась. Более того, могла забить второй раз, но Ярмоленко, Буяльский и Довбик из своих полушансов не выжали максимум. Пускай. 1:0 – не очень солидно, но самое важное – получение трех очков. Это просто очень необходимые очки.

До сентября Украина будет на втором месте группы. И это приятный психологический момент.

Отбор к Евро-2024. Группа С. Четвертый тур
19.06.2023. Словакия. Трнава. Стадион имени Антона Малатинского
Арбитр в поле – Руди Букке (Франция)

Украина – Мальта 1:0
Гол: Цыганков (пен.) 72

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко 46) — Ярмоленко (Сидорчук 81), Степаненко, Малиновский (Буяльський 63), Судаков — Цыганков (Сваток 90+5) — Ванат (Довбик 63)

Мальта: Бонелло (Грек 45+3) — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг (Дегабриел 87) — Мбонг, Янкам, Гийомье, Теума (Грех 87), Камензули — Джонс (Димек 62), Нвоко (Сатариано 46)

Предупреждения: Ванат 43, Малиновский 56 - Ж. Борг 51, С. Борг 70
Нереализованный пенальти: Ярмоленко 52 (перекладина)

По теме
yellow-arrow
Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0
yellow-arrow
Андрей Ярмоленко не забил пенальти Мальте. Счет 0:0
yellow-arrow
Гегедош: Сказал мальтийцам, что счет по итогам двух матчей будет 7+ голов в пользу Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Мальта отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
megrivan (Курячі Лози)
19.06.2023 в 21:11
Отмучились...
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
19.06.2023 в 21:09
Игра очень неудовлетворительная.Не преуспели ни в одном аспекте футбола.
Ответить
0
0
avatar
denis066 (Днепр )
19.06.2023 в 21:08
К сожалению Ярмола уже не тот,,,
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
19.06.2023 в 21:08
Павелку посадили и игра пропала. Свободу Андрюхе и всему украинскому футболу!
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
19.06.2023 в 21:07
Не думал, что всё так печально
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2023 в 21:08
та игра была супер! ты просто не сечёшь)) вот послушаешь ребруху на прессухе)))
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
19.06.2023 в 21:10
После того как на поле вышел Сидор, мне его отмазки как-то не хочется читать
0
0
Serhio79 (Kyiv)
19.06.2023 в 21:10
З нападниками проблема: реально у ЗбУ їх лише два: Ванат і Довбик.А вирішальні голи забиває півзахисник Циганков
Ответить
0
0
Serhio79 (Kyiv)
19.06.2023 в 21:10
З нападниками проблема: реально у ЗбУ їх лише два: Ванат і Довбик.А вирішальні голи забиває півзахисник Циганков
Ответить
0
0
Sessinjo (Мукачево)
19.06.2023 в 21:07
Надіємося до вересня з'явиться гра.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2023 в 21:06
когда косолапый пошёл бить пеналь, я был уверен, что не забьёт! гнать его - пусть молодые играют, а не это туловище, которое и сегодня ударило исподтишка (!!!) вратаря мальтийцев... ребров тоже странный: мальта пошла отыгрываться, а он держит мудрика на банке, но зато деревянных выпускает
Ответить
0
-3
avatar
alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:08
Мудрика бережуть на молодіжку
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2023 в 21:09
выйти на 20 минут - не страшно, зато эффективности в связке с судаком добавил бы
0
0
Serhio79 (Kyiv)
19.06.2023 в 21:06
Якщо хтось запитає, чи булли колись матчі коли збірна Україна пробивала 2 пенальті - відповім, що не було!Але був матч із 3 (трьома) пенальті на нашу користь: Україна-Андорра 5:0, відбір до ЧС-2010
Ответить
+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:05
Та Вашу мамку...знову ригалово. Мальту 1-0....то звісно добрий рахунок. Матвієнко 1й тайм 6 косяків, повна деградація. Не забити пінку.Ярмоллаааа. Жах.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2023 в 21:07
там, кроме этого, ещё были запоротые моменты!
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:10
звісно були але то вже таке, гра закінчена...я пригнічений
0
0
kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
19.06.2023 в 21:05
Показали рівень чемпіонату Европи ! Це наш рівень !
Ответить
0
0
haymov18 (Днепр )
19.06.2023 в 21:05
Пока команды нет,,,,
Ответить
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
19.06.2023 в 21:06
хто куди(((
Ответить
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
19.06.2023 в 21:04
У команды нет рисунка игры никакого, только сплошной сумбур и борьба.
Ответить
+2
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
19.06.2023 в 21:03
Чому я дивився це *айно?ПОВЕНІТЬ МЕНІ МОЇ ГРОШІ!
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
19.06.2023 в 21:08
Ты еще и денег дал? Сочувствую..
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде