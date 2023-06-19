Отбор к Евро-2024. Украина - Мальта 1:0. и здесь не без проблем

Вот если бы была потеря очков с Северной Македонией, то сегодняшний матч имел бы иное значение. Тогда шансов на общий успешный итог кампании было бы мало, так что говорили бы больше не о турнирных задачах, а о сатисфакции, о желании реабилитироваться и других банальных вещах. Но Украина выиграла, поднявшись на второе место группы. А это означало, что победа над Мальтой в четвертом туре оставляла подопечных Реброва на проходном месте как минимум до сентября месяца.

Вот и мотивация. Вот и лейтмотив этого поединка. Но суть – та же, что и раньше. Снова не совсем уверенный первый тайм, снова ошибки Матвиенко. Правда, в этот раз было не все так критично. Украина не пропустила, хотя момент Джонса, когда он с близкого расстояния бил с прицелом в ближний нижний угол, заставил схватиться за сердце. Да и четыре угловых соперника за тайм настораживали. Как-то не было заметно, что играет претендент на выход из группы и откровенный аутсайдер.

Хотя Украина могла быстро выйти вперед – и это точно упростило бы для нашей сборной игру. Матч начался с затяжной атаки номинальных хозяев, однако удар Конопли был заблокирован, выстрел Ваната вытащил голкипер, а Ярмоленко не успел на добивание.

Впоследствии у Ваната был еще один момент – на этот раз после активности Цыганкова. Нападающий "Динамо" замыкал фланговый прострел, но не попал по воротам. Еще позже бил Судаков. Ну и Цыганков наконец-то попытался завершить сам, а не ассистировать партнерам. Тоже без успеха.

Завершающий отрезок тайма был смазан из-за травмы голкипера сборной Мальты, в которого врезался Владислав Ванат. Темпа и динамика во время компенсированных семи минут не было. Хотя Украина именно на этом этапе матча забила, когда Малиновский сочно влепил издалека, уже резервный голкипер Мальты Грек потащил, Ванат добивал, но не добил, а Цыганков третьим темпом отправил мяч в сетку. Проблема в том, что Ванат во время своего маневра находился в офсайде. 0:0 с Мальтой после первого тайма – это словно 0:2 с Северной Македонией до перерыва. Во второй 45-минутке и в этот раз нужно было перерождаться.

Из раздевалки сборная, действительно, вышла с очень решительным настроением. Был момент у Ярмоленко, но он не смог дотянуться до мяча. Но почти сразу же возникла еще одна затяжная атака, в ходе которой и за мяч, и за позицию для удара с соперниками боролись Ярмоленко и Ванат. В конце концов, мяч отскочил к Степаненко, пробившему из пределов штрафной. Мяч попал Жану Боргу в выставленную руку, что сначала не зафиксировал Руди Букке. Но после пересмотра повтора арбитр скорректировал решение и назначил одиннадцатиметровый…

...Ярмоленко, однако, его не забил. Пробил сильно, но в перекладину. Андрей упустил прекрасную возможность еще на шаг приблизиться к бомбардирскому рекорду Шевченко, но суть не в этом. Суть в том, что сборная Украины на то время делила с Мальтой очки. И это было ментально неприемлемо.

Но эта преграда наконец-то был преодолена. Вышли на поле Довбик и Буяльский и оба приняли участие в атаке, приведшей ко второму пенальти в ворота Мальты (Буяльский еще до того имел момент). Артем сбросил мяч на Виталия, он элегантно отпасовал на Ярмоленко, а того сбил Жан Борг. На этот раз бить пошел Цыганков и не промахнулся. Наконец-то.

Дальше главное было – не пропустить, и с этим Украина справилась. Более того, могла забить второй раз, но Ярмоленко, Буяльский и Довбик из своих полушансов не выжали максимум. Пускай. 1:0 – не очень солидно, но самое важное – получение трех очков. Это просто очень необходимые очки.

До сентября Украина будет на втором месте группы. И это приятный психологический момент.

Отбор к Евро-2024. Группа С. Четвертый тур

19.06.2023. Словакия. Трнава. Стадион имени Антона Малатинского

Арбитр в поле – Руди Букке (Франция)

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков (пен.) 72

Украина: Трубин — Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко (Миколенко 46) — Ярмоленко (Сидорчук 81), Степаненко, Малиновский (Буяльський 63), Судаков — Цыганков (Сваток 90+5) — Ванат (Довбик 63)

Мальта: Бонелло (Грек 45+3) — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг (Дегабриел 87) — Мбонг, Янкам, Гийомье, Теума (Грех 87), Камензули — Джонс (Димек 62), Нвоко (Сатариано 46)

Предупреждения: Ванат 43, Малиновский 56 - Ж. Борг 51, С. Борг 70

Нереализованный пенальти: Ярмоленко 52 (перекладина)