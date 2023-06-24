Гецко: Я неприятно удивлен низким уровнем сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победы "сине-желтых" в отборе Евро-2024 над Северной Македонией и Мальтой.

"Две победы — это хорошо, но с кем мы играли? Мальта — один из аутсайдеров европейского футбола, а Северная Македония показала свой уровень в Англии, проиграв со счетом 0:7. Я неприятно удивлен низким уровнем нашей команды, особенно в матче с Мальтой. Во-первых, мы почти не играли на атаку. Во-вторых, теряли мяч из-за детских ошибок. В-третьих, полностью выпали из игры трое футболистов: Ярмоленко, Малиновский и Матвиенко (он за три минуты умудрился пять раз потерять мяч). Это счастье, что с такой игрой мы вырвали победу.

Реброву надо опустить своих звездных футболистов с небес на землю. Думаю, он быстро их приведет в чувство. Все-таки состав у нас сильный. Советую Реброву не менять кардинально рисунок игры. Мы не умеем действовать первым номером в матчах с грандами, а игра вторым номером — козырь нашей сборной. Именно такую тактику стоит применить на матче со сборной Италии. Уверен, что украинцам по силам одержать победу и сделать громкую сенсацию", — уверен эксперт.