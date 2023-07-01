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Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?

Национальная сборная Украины
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Экс-футболист остро высказался о Михаиле

Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о вингере "Челси" Михаиле Мудрике.

"На счет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной.

Приехал он в "Челси" и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он сыграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист.

В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Полагаю, тренер он отличный", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Национальная сборная Украины Михаил Мудрик
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Источник:
SportNews

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