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Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
Экс-футболист остро высказался о Михаиле
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о вингере "Челси" Михаиле Мудрике.
"На счет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной.
Приехал он в "Челси" и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он сыграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист.
В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Полагаю, тренер он отличный", - сказал Алиев.
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