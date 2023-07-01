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Тренер Металлиста: Рассчитываем, что в команду придет 3-4 новых игрока летом
Коуч рассказал об усилении команды
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал, произойдет ли усиление харьковского клуба летом:
"Работа в этом направлении ведется. Рассчитываем, что в команду придут 3-4 новых игрока, более точно сказать пока не могу", - сказал Анищенко.
Напомним, по результатам прошлого сезона УПЛ "Металлист" не смог сохранить прописку в элитном дивизионе – теперь он будет выступать в Первой лиге.
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Источник:Сайт ФК "Металлист"
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