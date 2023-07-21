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Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Подопечные Реброва не играли после обновления рейтинга в июне
Фото: АР
Международная федерация футбола обновила рейтинг мужских сборных. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В последний раз ФИФА обновляла свой рейтинг сборных по итогам международной паузы в июне. Тогда мужская команда Украины поднялась на шесть позиций и стала 24-й. Украина, как и остальные европейские сборные, не проводила матчей после обновления рейтинга ФИФА в июне. Таким образом, в рейтинге Международной федерации футбола сборная Украины осталась на 24-м месте.
Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины, выигравшая Чемпионат мира.
Мировой рейтинг сборных ФИФА: топ-10 (20 июля 2023 года)
1.Аргентина - 1843.73
2. Франция - 1843.54
3. Бразилия - 1828.27
4. Англия - 1797.39
5. Бельгия - 1788.55
6. Хорватия - 1742.55
7. Нидерланды - 1731.23
8. Италия - 1726.58
9. Португалия - 1718.25
10. Испания - 1703.45
...
24. Украина – 1541.25
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