Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола обновила рейтинг мужских сборных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В последний раз ФИФА обновляла свой рейтинг сборных по итогам международной паузы в июне. Тогда мужская команда Украины поднялась на шесть позиций и стала 24-й. Украина, как и остальные европейские сборные, не проводила матчей после обновления рейтинга ФИФА в июне. Таким образом, в рейтинге Международной федерации футбола сборная Украины осталась на 24-м месте.

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины, выигравшая Чемпионат мира.

Мировой рейтинг сборных ФИФА: топ-10 (20 июля 2023 года)

1.Аргентина - 1843.73

2. Франция - 1843.54

3. Бразилия - 1828.27

4. Англия - 1797.39

5. Бельгия - 1788.55

6. Хорватия - 1742.55

7. Нидерланды - 1731.23

8. Италия - 1726.58

9. Португалия - 1718.25

10. Испания - 1703.45

...

24. Украина – 1541.25