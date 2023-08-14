Стартовал первый этап продаж билетов на матч Украина - Англия

УАФ объявила о старте продажи билетов на квалификационный матч Евро-2024 Украина - Англия, который состоится 9 сентября в польском городе Вроцлав на стадионе "Тарчинский-Арена". Начало - в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте MTicket.

Продажа билетов будет осуществляться в два этапа:

Первые два дня болельщики покупают билеты только за криптовалюту. Через два дня к криптовалюте добавляются другие формы оплаты за билеты.

Стоимость тикетов стартует от 50-ти злотых (456 грн).

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Все билеты именные, поэтому для входа на стадион при себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Ворота стадиона будут открыты за два часа до матча.