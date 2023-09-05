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Караваев: Что Украина может противопоставить Англии? Героизм и единство!

Национальная сборная Украины
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Против англичан будет очень тяжело

Караваев: Что Украина может противопоставить Англии? Героизм и единство!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Караваев коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборе Евро-2024.

"Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты из топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!", – сказал Караваев.

Напомним, что матч Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.

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В статье: Украина Англия Александр Караваев
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