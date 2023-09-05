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Новости из стана сборной Украины: интенсивные тренировки и приезд последнего легионера - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Подготовка к Англии продолжается

Новости из стана сборной Украины: интенсивные тренировки и приезд последнего легионера - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Третий день подготовки сборной Украины в Польше прошел в плотном графике – команда провела две тренировки.

Исполнители отрабатывали тренерские замыслы во время игровых серий, занятия продолжались в высоком темпе.

Сегодня в расположение команды прибыл последний легионер - Сергей Кривцов. Перелет защитника из Лос-Анджелеса длился 15 часов. После столь далекого путешествия Кривцов сегодня в общей группе еще не работал, выполнив на поле пробежку и стретчинг.

Вратари под руководством Рустама Худжамова сегодня фокусировались на перемещениях и обнаружении мяча во время ударов и атак соперника. Руководитель голкиперского цеха акцентирует внимание подопечных на быстрой игре англичан и их склонности к большому количеству ударов. Также, учитывая факторы ведения игры фаворитами нашей группы, работают и полевые игроки.

Завтра работа сине-желтых продолжится в режиме двукратных тренировок. В них уже сможет принять участие и Александр Пихаленок, который сегодня вечером прибыл в расположение команды на замену покинувшему сборную из-за повреждения Николаю Шапаренко.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Англия
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