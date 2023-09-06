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Однажды пересекался с украинцами. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Англия
Игра уже в эту субботу, 9 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче отбора Евро-2024 Украина - Англия.
Все судьи из Болгарии. Главным арбитром выступит Георги Кабаков. На линиях ему будут помогать соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого арбитра исполнит Никола Попов.
Поединок состоится 9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский-Арена". Начало - в 19:00 по киевскому времени.
К слову, Кабаков лишь один раз пересекался с украинцами на клубном уровне. В октябре 2020 года он обслуживал матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер" (0:0).
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