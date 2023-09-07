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Лавриненко: В сборной Италии тоже идет перестройка, тоже новый тренер

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинский тренер - о предстоящих матчах национальной команды

Лавриненко: В сборной Италии тоже идет перестройка, тоже новый тренер

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал, чего ожидает от сборной Украины в матчах с Англией и Италией.

"Самое важное - верить в свои силы. У нас есть новый главный тренер, которого мы долго ждали. Это Сергей Ребров. И ребята должны верить, что они могут победить. Соперники - непростые. Но в сборной Италии, например, тоже идет перестройка, тоже новый тренер.

Конечно мы ожидаем хорошую игру и положительный результат. Буду болеть за сборную и надеюсь на положительный результат", - отметил Лавриненко.

Матчи против Англии и Италии пройдут 9 и 12 сентября соответственно.

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В статье: Украина Англия Италия Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.09.2023 в 13:08
Це навряд чи допоможе...Там полін, від яких відскакує м'яч, немає апріорі...
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