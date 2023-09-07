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Лавриненко: В сборной Италии тоже идет перестройка, тоже новый тренер
Украинский тренер - о предстоящих матчах национальной команды
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал, чего ожидает от сборной Украины в матчах с Англией и Италией.
"Самое важное - верить в свои силы. У нас есть новый главный тренер, которого мы долго ждали. Это Сергей Ребров. И ребята должны верить, что они могут победить. Соперники - непростые. Но в сборной Италии, например, тоже идет перестройка, тоже новый тренер.
Конечно мы ожидаем хорошую игру и положительный результат. Буду болеть за сборную и надеюсь на положительный результат", - отметил Лавриненко.
Матчи против Англии и Италии пройдут 9 и 12 сентября соответственно.
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