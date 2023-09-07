Лунин: Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у англичан

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

"Готовимся, разбираем действия соперника. Настроение у сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет. Англия – лидер? На бумаге дело такое, все решается на поле. У нас тоже хорошие игроки, хорошая команда. Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у них. Все увидим 9 числа.

Работа в "Реале" и в сборной — это разные вещи, вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва очень современный подход: стараемся демонстрировать хороший и динамичный футбол, но всегда на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать.

Как дома – не будет нигде, но, конечно, играть в другой стране и иметь полный стадион, такую поддержку против столь сильного соперника – это, безусловно, будет прекрасный вечер. Мы очень благодарны, что имеем такую поддержку за границей. Это просто что-то нереальное, и мы будем пытаться за это отплатить", – сказал Лунин.