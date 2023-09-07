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Лунин: Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у англичан
Все решится на поле, хоть Англия и фаворит
Фото: пресс-служба УАФ
Голкипер "Реала" и
"Готовимся, разбираем действия соперника. Настроение у сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет. Англия – лидер? На бумаге дело такое, все решается на поле. У нас тоже хорошие игроки, хорошая команда. Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у них. Все увидим 9 числа.
Работа в "Реале" и в сборной — это разные вещи, вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва очень современный подход: стараемся демонстрировать хороший и динамичный футбол, но всегда на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать.
Как дома – не будет нигде, но, конечно, играть в другой стране и иметь полный стадион, такую поддержку против столь сильного соперника – это, безусловно, будет прекрасный вечер. Мы очень благодарны, что имеем такую поддержку за границей. Это просто что-то нереальное, и мы будем пытаться за это отплатить", – сказал Лунин.
Напомним, что с Англией Украина сыграет 9 сентября во Вроцлаве, а матч против Италии состоится 12-го сентября в Милане.
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