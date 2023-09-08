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Михалик: Не стоит давать советы Реброву – он квалифицированный тренер
А у англичан также есть слабые места
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и
– Мне приходилось неоднократно играть с англичанами, как на клубном уровне, так и сборных. Не буду оригинальным, когда скажу, что действовать против них, действительно, довольно сложно. Трудно найти противодействие их прессингу, максимальной настроенности. К тому же, в последние годы они играют более разнообразно. Но я не считаю, что сборная Англии – непобедимая, поэтому, как по мне, у наших ребят есть все шансы дать бой британцам.
– Тогда с вашим опытом, чтобы вы посоветовали рулевому сборной Украины Сергею Реброву при подготовке к завтрашнему противостоянию?
– Не стоит делать этого, Ребров – квалифицированный тренер и главное, что он владеет исчерпывающей информацией о том, в какой спортивной форме пребывают подопечные. Мы же должны держать кулаки за ребят и ждать от их выступления только позитива. Тем более, не надо забывать, в какое сложное время мы живем: продолжается российская агрессия и в разговорах с игроками сборной была возможность убедиться, что они очень переживают и горят желанием своей игрой добавить сил тем, кто сейчас на передовой.
– Многие эксперты в своих комментариях утверждают, что будет хорошо, когда завтра поединок завершится вничью.
– Согласен, что каждое очко, добытое в поединке с топ-сборной, – очень важно. Но главное не выходить на завтрашний матч с мыслью о мирном соглашении, как правило, это добром не заканчивается. Поэтому надо максимально настраиваться и постараться продемонстрировать все, что умеешь. Поверьте, англичане такие же футболисты, как и наши, с сильными и уязвимыми местами. Только надо во Вроцлаве их слабостями воспользоваться. Думаю, что Ребров даст нужные наставления.
– Анализируя положение дел в нашей сборной, приходится констатировать, что ведущим исполнителям не хватает игровой практики.
– Не следует забывать, что сейчас костяк украинской сборной составляют игроки, выступающие за рубежом. Конечно, хочется, чтобы все и сразу, но так не бывает. Большинство из них - молодые, и им нужно время для адаптации. Взять хотя бы Артема Довбика, который в своей новой команде, "Жироне", выходит только на замену. А ведь уровень испанской Ла Лиги на порядок выше, чем УПЛ. Надо это учесть и запастись терпением.
Убежден, что и переход в еще одну испанскую команду, "Валенсию", пойдет на пользу Роману Яремчуку.
Сейчас всем нелегко, поэтому следует сплотиться, отбросить негатив и завтра поддержать сборную Украины. Очень надеюсь, что ребята не подведут.
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