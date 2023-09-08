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Последняя тренировка перед Англией и потеря Тымчика. Новости из стана сборной Украины. ФОТО
Сборная Украины финализировала подготовку к матчу с Англией
Фото Павла Кубанова - УАФ
25 игроков
Единственный, кто пропустил тренировку — Александр Тымчик. У защитника воспаление мышц приводящей группы мышц бедра, что исключает его участие в завтрашнем матче. Перспективы восстановления Саши до следующей игры, с Италией, будут определены позже.
Сегодня сине-желтые финализировали тактические наработки тренерского штаба, над которыми работали в течение недели.
Тренерский штаб выбрал игровую модель на завтрашний поединок, а главный тренер фактически определился с перечнем исполнителей, которые начнут матч с Англией. Однако до объявления стартового состава у Сергея Реброва еще есть время.
Заявку на игру, в которую войдут 23 исполнителя, наставник должен сформировать сегодня до полуночи.
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