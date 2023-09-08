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Последняя тренировка перед Англией и потеря Тымчика. Новости из стана сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины финализировала подготовку к матчу с Англией

Последняя тренировка перед Англией и потеря Тымчика. Новости из стана сборной Украины. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

25 игроков сборной Украины приняли участие в официальной тренировке на "Тарчинский-Арене" во Вроцлаве.

Единственный, кто пропустил тренировку — Александр Тымчик. У защитника воспаление мышц приводящей группы мышц бедра, что исключает его участие в завтрашнем матче. Перспективы восстановления Саши до следующей игры, с Италией, будут определены позже.

Сегодня сине-желтые финализировали тактические наработки тренерского штаба, над которыми работали в течение недели.

Тренерский штаб выбрал игровую модель на завтрашний поединок, а главный тренер фактически определился с перечнем исполнителей, которые начнут матч с Англией. Однако до объявления стартового состава у Сергея Реброва еще есть время.

Заявку на игру, в которую войдут 23 исполнителя, наставник должен сформировать сегодня до полуночи.

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В статье: Украина Англия Александр Тымчик
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Источник:
УАФ

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