Последняя тренировка перед Англией и потеря Тымчика. Новости из стана сборной Украины. ФОТО

25 игроков сборной Украины приняли участие в официальной тренировке на "Тарчинский-Арене" во Вроцлаве.

Единственный, кто пропустил тренировку — Александр Тымчик. У защитника воспаление мышц приводящей группы мышц бедра, что исключает его участие в завтрашнем матче. Перспективы восстановления Саши до следующей игры, с Италией, будут определены позже.

Сегодня сине-желтые финализировали тактические наработки тренерского штаба, над которыми работали в течение недели.

Тренерский штаб выбрал игровую модель на завтрашний поединок, а главный тренер фактически определился с перечнем исполнителей, которые начнут матч с Англией. Однако до объявления стартового состава у Сергея Реброва еще есть время.

Заявку на игру, в которую войдут 23 исполнителя, наставник должен сформировать сегодня до полуночи.