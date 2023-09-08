  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевчук: Психологически мы должны превзойти англичан
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Психологически мы должны превзойти англичан

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

В субботу будет очень интересный матч

Шевчук: Психологически мы должны превзойти англичан

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 между украинской национальной команды с Англией.

- Сборная Англии всегда отличалась совершенной физической подготовкой, интенсивностью, умением поддерживать высокий темп, мастерством при исполнении стандартных положений. Это веские аргументы, но при максимальной настройке, надежной подстраховке их эффективность может существенно уменьшиться.

Читайте такжеБабич: Психологический фактор будет чрезвычайно важным для нашей сборной

- Не мало ли этих "козырей", чтобы дать достойное сопротивление британцам?

- Наши ребята тоже умеют прессинговать и быстро переходить от обороны к атаке. Не надо недооценивать сборную Украины.

- Не беспокоит ли вас, что нескольким ведущим футболистам украинской сборной не хватает игровой практики?

- Нет, это только будет дополнительно стимулировать их продемонстрировать свои лучшие качества. Более того, убежден, что за ходом завтрашнего противостояния будут внимательно следить их клубные наставники и в случае успешной игры их путь в основной состав может стать значительно короче.

- Завтрашний поединок это серьезный вызов и для нового тренера нашей сборной – Сергея Реброва, ведь в двух первых матчах под его руководством соперники были не из именитых».

- Работа клубного тренера и руководителя сборной – это разное. Действительно, нужно незаурядное дарование, чтобы за те несколько дней, что есть для подготовки достучаться до своих новых подопечных, чтобы те поняли твою философию игры, чего ты от них хочешь. Но я убежден, что с каждым матчем это сотрудничество будет совершенствоваться и наша сборная будет добавлять.

Очень надеюсь, что завтра подопечные Сергея Реброва будут сильны именно командой. Психологически мы должны превзойти англичан. Также рассчитываю, что во Вроцлаве нашим будет помогать прыгнуть выше головы поддержка 12 игрока. Я верю в победу сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
yellow-arrow
Последняя тренировка перед Англией и потеря Тымчика. Новости из стана сборной Украины. ФОТО
yellow-arrow
Саутгейт: Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам нужно играть в футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Украина Англия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде