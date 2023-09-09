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Магуайр и Хендерсон выйдут в старте на матч с Украиной, - Источник
Поединок начнется в 19:00
Фото: Getty Images
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон выйдут в старте на матч против Украины. Об этом сообщает Sky Sports.
Другим центральным защитником в паре может стать Леви Колвилл, Марк Гуэхи, Фикайо Томори или Льюис Данк, поскольку Джон Стоунз отсутствует из-за травмы.
Ожидается, что в тройке полузащиты вместе с Хендерсоном выступит Деклан Райс и Джуд Беллингем.
Также СМИ обсуждает варианты на позицию левого вингера. У Sky Sports нет сомнений, что в центре и справа сыграют Гарри Кейн и Букайо Сака соответственно.
Маркус Рашфорд, Фил Фоден, Джеймс Мэддисон и Эберечи Эзе - возможные кандидаты, которые дополнят тройку атаки.
Поединок начнется в 19:00. Следите за событиями в нашей
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