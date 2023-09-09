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Магуайр и Хендерсон выйдут в старте на матч с Украиной, - Источник

Национальная сборная Украины
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Поединок начнется в 19:00

Магуайр и Хендерсон выйдут в старте на матч с Украиной, - Источник

Фото: Getty Images

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон выйдут в старте на матч против Украины. Об этом сообщает Sky Sports.

Другим центральным защитником в паре может стать Леви Колвилл, Марк Гуэхи, Фикайо Томори или Льюис Данк, поскольку Джон Стоунз отсутствует из-за травмы.

Ожидается, что в тройке полузащиты вместе с Хендерсоном выступит Деклан Райс и Джуд Беллингем.

Также СМИ обсуждает варианты на позицию левого вингера. У Sky Sports нет сомнений, что в центре и справа сыграют Гарри Кейн и Букайо Сака соответственно.

Маркус Рашфорд, Фил Фоден, Джеймс Мэддисон и Эберечи Эзе - возможные кандидаты, которые дополнят тройку атаки.

Поединок начнется в 19:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Джордан Хендерсон Национальная сборная Украины Харри Магуайр Национальная сборная Англии
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Источник:
skysports.com

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