Магуайр и Хендерсон выйдут в старте на матч с Украиной, - Источник

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон выйдут в старте на матч против Украины. Об этом сообщает Sky Sports.

Другим центральным защитником в паре может стать Леви Колвилл, Марк Гуэхи, Фикайо Томори или Льюис Данк, поскольку Джон Стоунз отсутствует из-за травмы.

Ожидается, что в тройке полузащиты вместе с Хендерсоном выступит Деклан Райс и Джуд Беллингем.

Также СМИ обсуждает варианты на позицию левого вингера. У Sky Sports нет сомнений, что в центре и справа сыграют Гарри Кейн и Букайо Сака соответственно.

Маркус Рашфорд, Фил Фоден, Джеймс Мэддисон и Эберечи Эзе - возможные кандидаты, которые дополнят тройку атаки.