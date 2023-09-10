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В Мудрика нужно верить и доверять ему – Хацкевич
Однако пока он не впечатляет
Фото: Оксана Васильєва
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче отбора на ЧЕ-2024 Украина – Англия.
“Что касается Мудрика, то он разочаровал. Его не было видно ни в атаке, ни в обороне. У него было несколько моментов ускориться, но Уокер вообще не дал ему ничего сделать.
Михаил не может занести себе в актив эту игру, потому что недостаточно рассчитывать только на скорость и пространство. Футболисты с АПЛ уже знают, как он играет, поэтому нужно быть более разноплановым и более хитрым игроком.
Он молодой парень, у него все еще впереди. Мудрик просто должен понять, что играть за счет одной скорости недостаточно, нужно быть креативным и командным игроком.
Почему он должен сломаться? У него все хорошо. Михаил играет в топовом чемпионате, в одной из лучших команд Англии, травмы его, слава Богу, не мучают. Так что у него не такая тяжелая жизнь. В Мудрика нужно верить и доверять ему, вот и все“, - сказал Хацкевич.
В текущем отборе на Евро-2024 Мудрик провел три матча, в которых отличился двумя ассистами.
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