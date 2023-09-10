В Мудрика нужно верить и доверять ему – Хацкевич

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче отбора на ЧЕ-2024 Украина – Англия.

“Что касается Мудрика, то он разочаровал. Его не было видно ни в атаке, ни в обороне. У него было несколько моментов ускориться, но Уокер вообще не дал ему ничего сделать.

Михаил не может занести себе в актив эту игру, потому что недостаточно рассчитывать только на скорость и пространство. Футболисты с АПЛ уже знают, как он играет, поэтому нужно быть более разноплановым и более хитрым игроком.

Он молодой парень, у него все еще впереди. Мудрик просто должен понять, что играть за счет одной скорости недостаточно, нужно быть креативным и командным игроком.

Почему он должен сломаться? У него все хорошо. Михаил играет в топовом чемпионате, в одной из лучших команд Англии, травмы его, слава Богу, не мучают. Так что у него не такая тяжелая жизнь. В Мудрика нужно верить и доверять ему, вот и все“, - сказал Хацкевич.