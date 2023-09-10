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Обогнал Беллингема. Забарный является лидером в европейском футболе по уникальному показателю

Национальная сборная Украины
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Обогнал Беллингема. Забарный является лидером в европейском футболе по уникальному показателю

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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Украинский центральный защитник Илья Забарный является лидером в Европе по уникальному показателю. Он провел больше всего матчей за свою национальную сборную среди футболистов в возрасте до 21 года.

В этом рейтинге были собраны игроки, родившиеся в 2002 году и раньше. На счету Забарного 28 матчей. Позади него расположился Джуд Беллингем из Англии (25), тройку замыкает чех Адам Гложек (24).

Добавим, что Беллингем и Забарный добавили по одному поединку в свою статистику вчера, 9 сентября. Они провели матч друг против друга.

Илья дебютировал за национальную сборную Украины 7 октября 2020 года при руководстве Андрея Шевченко.

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В статье: Украина Адам Глоушек Илья Забарный Джуд Беллингем
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