Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
Календарь ближайших важнейших матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Эта неделя в футболе получится комбинированной. Её начало – это время сборных, её последние дни – это уже полноценное возвращение клубного футбола. Есть игры и национальной, и молодежной сборных Украины, возобновление украинского чемпионата и остальных лиг Европы. Расписание всех самых интересных матчей – в одной подборке.
Понедельник, одиннадцатое сентября
Продолжается отбор к Евро-2024. В этот день из общей картины выделяются два матча: Армения против Хорватии, а также Люксембург против Португалии. Петраков, Роналду, Модрич и другие действующие лица.
- Армения – Хорватия. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Португалия – Люксембург. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Исландия – Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Словакия – Лихтенштейн. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Латвия – Уэльс. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
Вторник, двенадцатое сентября
Сентябрьское международное окно в Европе закроется именно в этот день. Украина сыграет против Италии один из ключевых поединков всего отбора. Параллельно в нашей группе сыграют мальтийцы с северными македонцами. Интересный матч вырисовывается в группе А – Норвегия против Грузии, Холанд против Хвичи. Нельзя не обратить внимание на товарищеский матч между Германией и Францией. Какой станет немецкая сборная после увольнения Ханси Флика? Наконец во вторник сыграет наша молодежка. Это будет первый официальный матч под руководством Мельгосы – в рамках отбора к Евро-2025.
- Украина U21 – Северная Ирландия U21. Отбор к Евро-2025, YouTube
- Италия – Украина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Мальта – Северная Македония. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Норвегия – Грузия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Испания – Кипр. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Бельгия – Эстония. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Швеция – Австрия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO
- Германия – Франция. 22:00. Товарищеский матч. MEGOGO
Среда, тринадцатое сентября
В этот день состоится большинство матчей седьмого тура Второй лиги Украины. Также в начале суток (по нашему местному времени) можно посмотреть матчи отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке.
- Чили – Колумбия. 03:30. Отбор в ЧМ-2026. MEGOGO
- Перу – Бразилия. 05:00. Отбор в ЧМ-2026. MEGOGO
- ЮКСА – "Звягель". 15:00. Вторая лига. YouTube
- "Чайка" – Дружа". 16:00. Вторая лига. YouTube
Пятница, пятнадцатое сентября
В пятницу состоится суперматч в Бундеслиге: действующий чемпион "Бавария", сыграет против команды, демонстрирующей очень приличную игру на старте сезона "Байера". Во Франции ПСЖ проэкзаменует "Ниццу" – это тоже игра, которая заслуживает внимания. В Испании будет разогрев тура в виде матча "Райо Вальекано" – "Алавес". В Бельгии сыграет потенциальный соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Антверпен". Ну и УПЛ. В первом матче седьмого тура между собой сыграют "Металлист 1925" и "Заря".
- "Металлист 1925" 18:30 "Заря". 18:30. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Бавария" – "Байер". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Вестерло" – "Антеверпен". 21:45. Лига Жюпиле
- ПСЖ - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Райо Валлекано" – "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO
Суббота, шестнадцатое сентября
Здесь нас, конечно, наибольше интересует УПЛ – насыщенный игровой день. Будут сыграны три матча, среди которых – "Шахтер" - "Оболонь". В Англии МЮ сыграет против "Брайтона", а "Вулверхемптон" против "Ливерпуля". В Италии будут сразу два топ-матча: "Милан" против "Интера" и "Ювентус" против "Лацио". Ну и "Дженоа" нашего Руслана Малиновского против "Наполи" – это тоже топ. Испания порадует противостоянием "Барселоны" и "Бетиса". А до "Валенсии" нашего Романа Яремчука приедет в гости грозный "Атлетико".
- "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Черноморец" - "Полесье". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Ювентус" – "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Шахтер" – "Оболонь". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- МЮ – "Брайтон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Вест Хэм" – "МанСити". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Валенсия" – "Атлетико". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Александрия" – "Минай". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Интер" – "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Дженоа" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Барселона" – "Бетис". 22:00. Примера. MEGOGO
Воскресенье, семнадцатое сентября
В воскресенье тремя матчами продолжится УПЛ. В Англии "Челси" нашего Михаила Мудрика сыграет против "Борнмута" нашего Ильи Забарного. Ну и еще одно украинизированное дерби – "Эвертон" Миколенко против "Арсенала" Зинченко. В Италии обращаем внимание на матч "Эмполи" нашего Виктора Коваленко против "Ромы", а в Испании "Реал" проэкзаменует "Реал Сосьедад".
- ЛНЗ – "Рух". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Днепр-1" – "Колос". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Челси" – "Борнмут". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Кривбасс" – "Верес". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Эвертон" – "Арсенал". 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Рома" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Реал" – "Реал Сосьедад". Примера. MEGOGO
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