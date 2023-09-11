Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября

Эта неделя в футболе получится комбинированной. Её начало – это время сборных, её последние дни – это уже полноценное возвращение клубного футбола. Есть игры и национальной, и молодежной сборных Украины, возобновление украинского чемпионата и остальных лиг Европы. Расписание всех самых интересных матчей – в одной подборке.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Понедельник, одиннадцатое сентября

Продолжается отбор к Евро-2024. В этот день из общей картины выделяются два матча: Армения против Хорватии, а также Люксембург против Португалии. Петраков, Роналду, Модрич и другие действующие лица.

Армения – Хорватия. 19:00. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Португалия – Люксембург. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Исландия – Босния и Герцеговина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Словакия – Лихтенштейн. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Латвия – Уэльс. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Вторник, двенадцатое сентября

Сентябрьское международное окно в Европе закроется именно в этот день. Украина сыграет против Италии один из ключевых поединков всего отбора. Параллельно в нашей группе сыграют мальтийцы с северными македонцами. Интересный матч вырисовывается в группе А – Норвегия против Грузии, Холанд против Хвичи. Нельзя не обратить внимание на товарищеский матч между Германией и Францией. Какой станет немецкая сборная после увольнения Ханси Флика? Наконец во вторник сыграет наша молодежка. Это будет первый официальный матч под руководством Мельгосы – в рамках отбора к Евро-2025.

Украина U21 – Северная Ирландия U21. Отбор к Евро-2025, YouTube

Италия – Украина. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Мальта – Северная Македония. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Норвегия – Грузия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Испания – Кипр. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Бельгия – Эстония. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Швеция – Австрия. 21:45. Отбор в Евро-2024. MEGOGO

Германия – Франция. 22:00. Товарищеский матч. MEGOGO

Среда, тринадцатое сентября

В этот день состоится большинство матчей седьмого тура Второй лиги Украины. Также в начале суток (по нашему местному времени) можно посмотреть матчи отбора к ЧМ-2026 в Южной Америке.

Чили – Колумбия. 03:30. Отбор в ЧМ-2026. MEGOGO

Перу – Бразилия. 05:00. Отбор в ЧМ-2026. MEGOGO

ЮКСА – "Звягель". 15:00. Вторая лига. YouTube

"Чайка" – Дружа". 16:00. Вторая лига. YouTube

Пятница, пятнадцатое сентября

В пятницу состоится суперматч в Бундеслиге: действующий чемпион "Бавария", сыграет против команды, демонстрирующей очень приличную игру на старте сезона "Байера". Во Франции ПСЖ проэкзаменует "Ниццу" – это тоже игра, которая заслуживает внимания. В Испании будет разогрев тура в виде матча "Райо Вальекано" – "Алавес". В Бельгии сыграет потенциальный соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Антверпен". Ну и УПЛ. В первом матче седьмого тура между собой сыграют "Металлист 1925" и "Заря".

"Металлист 1925" 18:30 "Заря". 18:30. УПЛ. ОТТ-платформы

"Бавария" – "Байер". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Вестерло" – "Антеверпен". 21:45. Лига Жюпиле

ПСЖ - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Райо Валлекано" – "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO

Суббота, шестнадцатое сентября

Здесь нас, конечно, наибольше интересует УПЛ – насыщенный игровой день. Будут сыграны три матча, среди которых – "Шахтер" - "Оболонь". В Англии МЮ сыграет против "Брайтона", а "Вулверхемптон" против "Ливерпуля". В Италии будут сразу два топ-матча: "Милан" против "Интера" и "Ювентус" против "Лацио". Ну и "Дженоа" нашего Руслана Малиновского против "Наполи" – это тоже топ. Испания порадует противостоянием "Барселоны" и "Бетиса". А до "Валенсии" нашего Романа Яремчука приедет в гости грозный "Атлетико".

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". 14:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Черноморец" - "Полесье". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Ювентус" – "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Шахтер" – "Оболонь". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

МЮ – "Брайтон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Вест Хэм" – "МанСити". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Валенсия" – "Атлетико". 17:15. Примера. MEGOGO

"Александрия" – "Минай". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Интер" – "Милан". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Дженоа" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Барселона" – "Бетис". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, семнадцатое сентября

В воскресенье тремя матчами продолжится УПЛ. В Англии "Челси" нашего Михаила Мудрика сыграет против "Борнмута" нашего Ильи Забарного. Ну и еще одно украинизированное дерби – "Эвертон" Миколенко против "Арсенала" Зинченко. В Италии обращаем внимание на матч "Эмполи" нашего Виктора Коваленко против "Ромы", а в Испании "Реал" проэкзаменует "Реал Сосьедад".